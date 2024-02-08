Финляндия отказалась открывать границы с РФ до весны

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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, пограничная зона, пограничники, граница казахстана
Финляндия закрыла границу с РФ из-за миграционного потока Фото:

Финляндия продлила закрытие границы с РФ до 12 апреля. Об этом сообщили в МВД страны.

«Правительство приняло решение о том, что пункты пропуска на сухопутной границе между Финляндией и Россией будут закрыты до 14 апреля 2024 года», — заявили в МВД Финляндии. Отмечается, что подача заявлений для международной защиты во время пересечения границы также невозможна.

Граница между странами закрыта с середины декабря прошлого года. Действует только КПП «Вайниккала», который предназначен для поездов.

Премьер-министр страны Петтери Орпо заявлял, что такие меры были приняты для сокращения миграционного потока. Однако это решение сильно сказалось на финской экономике.

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Финляндия продлила закрытие границы с РФ до 12 апреля. Об этом сообщили в МВД страны. «Правительство приняло решение о том, что пункты пропуска на сухопутной границе между Финляндией и Россией будут закрыты до 14 апреля 2024 года», — заявили в МВД Финляндии. Отмечается, что подача заявлений для международной защиты во время пересечения границы также невозможна. Граница между странами закрыта с середины декабря прошлого года. Действует только КПП «Вайниккала», который предназначен для поездов. Премьер-министр страны Петтери Орпо заявлял, что такие меры были приняты для сокращения миграционного потока. Однако это решение сильно сказалось на финской экономике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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