В мире Европа Финляндия отказалась открывать границы с РФ до весны 08 февраля 2024 в 16:42 Размер текста - 17 + Финляндия закрыла границу с РФ из-за миграционного потока Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Финляндия продлила закрытие границы с РФ до 12 апреля. Об этом сообщили в МВД страны. «Правительство приняло решение о том, что пункты пропуска на сухопутной границе между Финляндией и Россией будут закрыты до 14 апреля 2024 года», — заявили в МВД Финляндии . Отмечается, что подача заявлений для международной защиты во время пересечения границы также невозможна. Граница между странами закрыта с середины декабря прошлого года. Действует только КПП «Вайниккала», который предназначен для поездов. Премьер-министр страны Петтери Орпо заявлял, что такие меры были приняты для сокращения миграционного потока. Однако это решение сильно сказалось на финской экономике. Финляндия продлила закрытие границы с РФ до 12 апреля. Об этом сообщили в МВД страны. «Правительство приняло решение о том, что пункты пропуска на сухопутной границе между Финляндией и Россией будут закрыты до 14 апреля 2024 года», — заявили в МВД Финляндии. Отмечается, что подача заявлений для международной защиты во время пересечения границы также невозможна. Граница между странами закрыта с середины декабря прошлого года. Действует только КПП «Вайниккала», который предназначен для поездов. Премьер-министр страны Петтери Орпо заявлял, что такие меры были приняты для сокращения миграционного потока. Однако это решение сильно сказалось на финской экономике. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям