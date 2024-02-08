Тюменцев в выходные накормит шеф-повар со звездой Michelin

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Ресторан GAVI. Екатеринбург, сервировка, ресторан, блюда, gavi
Шеф-повар Андрей Шмаков проведет гала-ужин в новом ресторане «Посейдон» Фото:

В Тюмени после ремонта открылся один из известных ресторанов города «Посейдон». Как рассказали URA.RU в компании «Максим», которой принадлежит заведение, в честь открытия тюменцев накормит ужином бренд-шеф заведения Андрей Шмаков, который специально прилетит из Москвы.

«Для тюменцев шеф-повар Андрей Шмаков проведет гала-ужин в обновленном после реконструкции ресторане „Посейдон“ 11 февраля. Московский шеф наш давний друг, работает в ресторане Savva в Москве и является обладателем звезды Michelin», — рассказала URA.RU директор по развитию ресторанной компании «Максим» Марина Филиппова.

Ресторан «Посейдон» открылся в Тюмени после большого ремонта 1 февраля. Ранее URA.RU писало, что шеф-повар Андрей Шмаков разработал меню тюменского ресторана, где сделал ставку на свежесть ингредиентов и блюда-легенды.

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В Тюмени после ремонта открылся один из известных ресторанов города «Посейдон». Как рассказали URA.RU в компании «Максим», которой принадлежит заведение, в честь открытия тюменцев накормит ужином бренд-шеф заведения Андрей Шмаков, который специально прилетит из Москвы. «Для тюменцев шеф-повар Андрей Шмаков проведет гала-ужин в обновленном после реконструкции ресторане „Посейдон“ 11 февраля. Московский шеф наш давний друг, работает в ресторане Savva в Москве и является обладателем звезды Michelin», — рассказала URA.RU директор по развитию ресторанной компании «Максим» Марина Филиппова. Ресторан «Посейдон» открылся в Тюмени после большого ремонта 1 февраля. Ранее URA.RU писало, что шеф-повар Андрей Шмаков разработал меню тюменского ресторана, где сделал ставку на свежесть ингредиентов и блюда-легенды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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