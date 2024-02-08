Тюменцев в выходные накормит шеф-повар со звездой Michelin

08 февраля 2024 в 17:08 Размер текста - 17 +

Шеф-повар Андрей Шмаков проведет гала-ужин в новом ресторане «Посейдон» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Тюмени после ремонта открылся один из известных ресторанов города «Посейдон». Как рассказали URA.RU в компании «Максим», которой принадлежит заведение, в честь открытия тюменцев накормит ужином бренд-шеф заведения Андрей Шмаков, который специально прилетит из Москвы. «Для тюменцев шеф-повар Андрей Шмаков проведет гала-ужин в обновленном после реконструкции ресторане „Посейдон“ 11 февраля. Московский шеф наш давний друг, работает в ресторане Savva в Москве и является обладателем звезды Michelin», — рассказала URA.RU директор по развитию ресторанной компании «Максим» Марина Филиппова. Ресторан «Посейдон» открылся в Тюмени после большого ремонта 1 февраля. Ранее URA.RU писало, что шеф-повар Андрей Шмаков разработал меню тюменского ресторана, где сделал ставку на свежесть ингредиентов и блюда-легенды.

В Тюмени после ремонта открылся один из известных ресторанов города «Посейдон». Как рассказали URA.RU в компании «Максим», которой принадлежит заведение, в честь открытия тюменцев накормит ужином бренд-шеф заведения Андрей Шмаков, который специально прилетит из Москвы. «Для тюменцев шеф-повар Андрей Шмаков проведет гала-ужин в обновленном после реконструкции ресторане „Посейдон“ 11 февраля. Московский шеф наш давний друг, работает в ресторане Savva в Москве и является обладателем звезды Michelin», — рассказала URA.RU директор по развитию ресторанной компании «Максим» Марина Филиппова. Ресторан «Посейдон» открылся в Тюмени после большого ремонта 1 февраля. Ранее URA.RU писало, что шеф-повар Андрей Шмаков разработал меню тюменского ресторана, где сделал ставку на свежесть ингредиентов и блюда-легенды.