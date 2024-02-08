Общество В Ленинградской области ограничили проведение митингов из-за угрозы терактов 08 февраля 2024 в 17:35 Размер текста - 17 + Дрозденко поручил проводить встречи с властями, если у жителей возникнут острые вопросы Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Ленинградской области из-за угрозы проведения террористически акций с 1 мая 2024 года ограничили проведение митингов и других протестных акций. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко также поручил оперативно организовывать встречи властей области, если у жителей возникнут важные вопросы. Об этом сообщает пресс-служба правительства области. «Оперативный штаб Ленобласти ограничил проведение митингов и иных протестных акций до 1 мая 2024», — передает пресс-служба областной администрации. Причиной отмены является угроза проведения терактов и других провокационных действий. В свою очередь, Александр Дрозденко поручил оперативно организовывать встречи вице-губернаторов и руководителей профильных ведомств региона с активистами. Такие встречи будут проводиться, если у жителей области возникнут острые вопросы. В Ленинградской области из-за угрозы проведения террористически акций с 1 мая 2024 года ограничили проведение митингов и других протестных акций. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко также поручил оперативно организовывать встречи властей области, если у жителей возникнут важные вопросы. Об этом сообщает пресс-служба правительства области. «Оперативный штаб Ленобласти ограничил проведение митингов и иных протестных акций до 1 мая 2024», — передает пресс-служба областной администрации. Причиной отмены является угроза проведения терактов и других провокационных действий. В свою очередь, Александр Дрозденко поручил оперативно организовывать встречи вице-губернаторов и руководителей профильных ведомств региона с активистами. Такие встречи будут проводиться, если у жителей области возникнут острые вопросы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям