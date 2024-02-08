В Ленинградской области ограничили проведение митингов из-за угрозы терактов

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Несанкционированная акция против принятия поправок к Конституции РФ на Пушкинской площади в Москве. Москва. ЛГБТ, автозак, задержание активистов, митинг, полиция, росгвардия, космонавты, винтилово, дождь, петровка улица
Дрозденко поручил проводить встречи с властями, если у жителей возникнут острые вопросы Фото:

В Ленинградской области из-за угрозы проведения террористически акций с 1 мая 2024 года ограничили проведение митингов и других протестных акций. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко также поручил оперативно организовывать встречи властей области, если у жителей возникнут важные вопросы. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

«Оперативный штаб Ленобласти ограничил проведение митингов и иных протестных акций до 1 мая 2024», — передает пресс-служба областной администрации. Причиной отмены является угроза проведения терактов и других провокационных действий.

В свою очередь, Александр Дрозденко поручил оперативно организовывать встречи вице-губернаторов и руководителей профильных ведомств региона с активистами. Такие встречи будут проводиться, если у жителей области возникнут острые вопросы.

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В Ленинградской области из-за угрозы проведения террористически акций с 1 мая 2024 года ограничили проведение митингов и других протестных акций. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко также поручил оперативно организовывать встречи властей области, если у жителей возникнут важные вопросы. Об этом сообщает пресс-служба правительства области. «Оперативный штаб Ленобласти ограничил проведение митингов и иных протестных акций до 1 мая 2024», — передает пресс-служба областной администрации. Причиной отмены является угроза проведения терактов и других провокационных действий. В свою очередь, Александр Дрозденко поручил оперативно организовывать встречи вице-губернаторов и руководителей профильных ведомств региона с активистами. Такие встречи будут проводиться, если у жителей области возникнут острые вопросы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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