«Дочка» «Роснефти» в ХМАО проиграла суд механику, который обвинялся в недостаче топлива

Суд отказал компании «РН-Транспорт» в иске из-за недостачи дизельного топлива
© Служба новостей «URA.RU»
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Арбитражный суд ХМАО. Новое здание. Ханты-Мансийск, приговор, молоток, юстиция, правосудие, судья, суд, право, постановление
Суд отказал компании «РН-Транспорт» в иске против механика Фото:

Компания «РН-Транспорт» (дочернее общество «Роснефти») в ХМАО подала в суд на механика из-за недостачи в 26 тысяч литров дизельного топлива, но суд встал на сторону сотрудника. Предприятие оценило ущерб в 1,3 миллиона рублей.

«ООО „РН-Транспорт“ обратилось с исковыми требованиями к старшему механику о взыскании материального ущерба, причиненного в результате недостачи дизельного топлива, в размере 1 316 456 рублей 80 копеек. По итогам годовой инвентаризации у ответчика выявлена недостача товарно-материальных ценностей в количестве 26 464, 63 литра. Суд решил отказать истцу в удовлетворении исковых требований», — указано в документах на официальном сайте Нефтеюганского районного суда.

В суде механик пояснил, что недостача образовалась из-за особенностей системы отчетности. Водителям приходилось по документам переводить излишки дизеля с топливных карт механику каждый месяц, чтобы получить новый путевой лист. После выдачи путевых листов топливо вновь «отписывали» водителям, но перед инвентаризацией механику запретили это делать, поэтому по документам в его ведении оказалось больше дизеля, чем его было в реальности. Фактически топливо механику не передавалось. Компания не представила суду доказательства вины работника и свидетельства ущерба, нанесенного предприятию.

URA.RU направило в компанию «РН-Транспорт» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что сотрудник «дочки» «Роснефти» в ХМАО отсудил у компании компенсацию за раздробленный палец. С работодателя взыскали 70 тысяч рублей.

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Компания «РН-Транспорт» (дочернее общество «Роснефти») в ХМАО подала в суд на механика из-за недостачи в 26 тысяч литров дизельного топлива, но суд встал на сторону сотрудника. Предприятие оценило ущерб в 1,3 миллиона рублей. «ООО „РН-Транспорт“ обратилось с исковыми требованиями к старшему механику о взыскании материального ущерба, причиненного в результате недостачи дизельного топлива, в размере 1 316 456 рублей 80 копеек. По итогам годовой инвентаризации у ответчика выявлена недостача товарно-материальных ценностей в количестве 26 464, 63 литра. Суд решил отказать истцу в удовлетворении исковых требований», — указано в документах на официальном сайте Нефтеюганского районного суда. В суде механик пояснил, что недостача образовалась из-за особенностей системы отчетности. Водителям приходилось по документам переводить излишки дизеля с топливных карт механику каждый месяц, чтобы получить новый путевой лист. После выдачи путевых листов топливо вновь «отписывали» водителям, но перед инвентаризацией механику запретили это делать, поэтому по документам в его ведении оказалось больше дизеля, чем его было в реальности. Фактически топливо механику не передавалось. Компания не представила суду доказательства вины работника и свидетельства ущерба, нанесенного предприятию. URA.RU направило в компанию «РН-Транспорт» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что сотрудник «дочки» «Роснефти» в ХМАО отсудил у компании компенсацию за раздробленный палец. С работодателя взыскали 70 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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