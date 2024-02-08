Депутаты Краснокамска повысили главе города зарплату

Игорь Быкариз и его подчиненные будут получать больше в 2024 году Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Главе Краснокамского городского округа Пермского края Игорю Быкаризу повысили должностной оклад. Решение принято думой муниципалитета, сказано в документе, который размещен на сайте администрации округа. В документе уточняется, что с 1 января оклад мэра увеличен на 822 рубля.

«Внести изменения в положение о денежном содержании выборного должностного лица Краснокамского городского округа, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе… В разделе II слова «с 01 апреля 2023 года в размере 37 368 рублей» заменить словами «с 01 января 2024 года в размере 38 190 рублей», — сказано в решении представительного органа.

Также с 1 января размер денежных окладов увеличился у вице-мэра Краснокамского округа, заместителя главы округа, руководителей аппарата администрации и думы Краснокамского городского округа, советника Быкариза и ряда других муниципальных служащих. URA.RU рассказывало, что до этого оклад Быкаризу повышали в апреле 2023 года.

Фонд оплаты труда чиновника складывается из должностного оклада, а также ежемесячных надбавок к нему: за выслугу лет, за работу со сведениями, составляющими гостайну, и за ученую степень. Помимо этого, предусмотрены средства за особые условия и различные премии.