Кольцово не будут наказывать за отправку екатеринбуржцев на Гоа без багажа

08 февраля 2024 в 17:56 Размер текста - 17 +

Пассажирам доставят багаж лишь 10 февраля Фото: Размик Закарян © URA.RU Уральская транспортная прокуратура не нашла вины аэропорта Кольцово в том, что екатеринбуржцы улетели на Гоа (Индия) без багажа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «С учетом того, что решение о загрузке на борт воздушного судна только части принятого к перевозке указанным рейсом багажа принято авиакомпанией („Аэрофлот“ — прим. ред.), оснований для привлечения аэропортовых структур к ответственности не установлено», — говорится в сообщении. В «Аэрофлоте» до этого объясняли, что было установлено ограничение «по коммерческой загрузке багажа» и весь багаж доставят пассажирам уже 10 февраля.

Уральская транспортная прокуратура не нашла вины аэропорта Кольцово в том, что екатеринбуржцы улетели на Гоа (Индия) без багажа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «С учетом того, что решение о загрузке на борт воздушного судна только части принятого к перевозке указанным рейсом багажа принято авиакомпанией („Аэрофлот“ — прим. ред.), оснований для привлечения аэропортовых структур к ответственности не установлено», — говорится в сообщении. В «Аэрофлоте» до этого объясняли, что было установлено ограничение «по коммерческой загрузке багажа» и весь багаж доставят пассажирам уже 10 февраля.