Кольцово не будут наказывать за отправку екатеринбуржцев на Гоа без багажа

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Аэропорт "Кольцово". Екатеринбург, аэропорт кольцово, аэропорт, кольцово, зима, багаж
Пассажирам доставят багаж лишь 10 февраля Фото:

Уральская транспортная прокуратура не нашла вины аэропорта Кольцово в том, что екатеринбуржцы улетели на Гоа (Индия) без багажа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«С учетом того, что решение о загрузке на борт воздушного судна только части принятого к перевозке указанным рейсом багажа принято авиакомпанией („Аэрофлот“ — прим. ред.), оснований для привлечения аэропортовых структур к ответственности не установлено», — говорится в сообщении. В «Аэрофлоте» до этого объясняли, что было установлено ограничение «по коммерческой загрузке багажа» и весь багаж доставят пассажирам уже 10 февраля.

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Уральская транспортная прокуратура не нашла вины аэропорта Кольцово в том, что екатеринбуржцы улетели на Гоа (Индия) без багажа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «С учетом того, что решение о загрузке на борт воздушного судна только части принятого к перевозке указанным рейсом багажа принято авиакомпанией („Аэрофлот“ — прим. ред.), оснований для привлечения аэропортовых структур к ответственности не установлено», — говорится в сообщении. В «Аэрофлоте» до этого объясняли, что было установлено ограничение «по коммерческой загрузке багажа» и весь багаж доставят пассажирам уже 10 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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