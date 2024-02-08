Замглавы МЭР Торосов: россиянам списали долги на 6,3 млрд рублей

08 февраля 2024 в 18:04 Размер текста - 17 +

Россиян списали долги в рамках процедуры внесудебного банкротства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Гражданам России списали долги на 6,3 млрд рублей. Это было сделано в рамках процедуры внесудебного банкротства за все время ее существования, сообщил первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов. «За более чем три года действия механизма было запущено почти 30 тысяч процедур банкротства. Из них более 18 тысяч уже завершены. По ним списано гражданам, оказавшимся в сложной ситуации, 6,3 млрд рублей долгов», — передает РБК слова Торосова. Рост количества внесудебных банкротств свидетельствует о том, что все больше людей смогли стать свободными от долгов, которые они не могли выплатить, оказавшись в затруднительном финансовом положении. Россияне, у которых нет в наличии имущества, с сентября 2020 года получили возможность списать долги без обращения в суд. Торосов напомнил, что это упрощенная процедура, которая бесплатно проводится через МФЦ на протяжении шести месяцев. По истечению этого срока задолженности списываются. Уточнятся, что такой механизм действует для граждан, которые имеют непогашенные долги на сумму 50—500 тысяч рублей.

Гражданам России списали долги на 6,3 млрд рублей. Это было сделано в рамках процедуры внесудебного банкротства за все время ее существования, сообщил первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов. «За более чем три года действия механизма было запущено почти 30 тысяч процедур банкротства. Из них более 18 тысяч уже завершены. По ним списано гражданам, оказавшимся в сложной ситуации, 6,3 млрд рублей долгов», — передает РБК слова Торосова. Рост количества внесудебных банкротств свидетельствует о том, что все больше людей смогли стать свободными от долгов, которые они не могли выплатить, оказавшись в затруднительном финансовом положении. Россияне, у которых нет в наличии имущества, с сентября 2020 года получили возможность списать долги без обращения в суд. Торосов напомнил, что это упрощенная процедура, которая бесплатно проводится через МФЦ на протяжении шести месяцев. По истечению этого срока задолженности списываются. Уточнятся, что такой механизм действует для граждан, которые имеют непогашенные долги на сумму 50—500 тысяч рублей.