На трассе в ХМАО водитель седана погиб при лобовом столкновении с пикапом

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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, проверка, спасатели мчс, дтп, огонь, авария
Водитель «Лады» погиб при лобовом столкновении с пикапом Фото:

На трассе в Нефтеюганском районе ХМАО произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель «Лады» выехал на встречную полосу, где столкнулся с пикапом. Информацию об этом опубликовали в telegram-канале Госавтоинспекции Югры.

«Водитель „Лады“, по предварительным данным, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем УАЗ (пикап)», — сообщили в ГИБДД. Авария произошла в 10:43 на 815-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе.

В результате лобового столкновения водитель «Лады» погиб на месте, пассажир «Лады» и водитель УАЗа получили травмы. Причины ДТП устанавливаются.

Ранее URA.RU писало о том, что на автомобильной трассе между Сургутом и Нижневартовском организовано реверсивное движение транспорта. В связи с произошедшим ДТП правая полоса дороги перекрыта.

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На трассе в Нефтеюганском районе ХМАО произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель «Лады» выехал на встречную полосу, где столкнулся с пикапом. Информацию об этом опубликовали в telegram-канале Госавтоинспекции Югры. «Водитель „Лады“, по предварительным данным, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем УАЗ (пикап)», — сообщили в ГИБДД. Авария произошла в 10:43 на 815-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе. В результате лобового столкновения водитель «Лады» погиб на месте, пассажир «Лады» и водитель УАЗа получили травмы. Причины ДТП устанавливаются. Ранее URA.RU писало о том, что на автомобильной трассе между Сургутом и Нижневартовском организовано реверсивное движение транспорта. В связи с произошедшим ДТП правая полоса дороги перекрыта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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