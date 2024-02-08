На трассе в ХМАО водитель седана погиб при лобовом столкновении с пикапом

На трассе в Нефтеюганском районе ХМАО произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель «Лады» выехал на встречную полосу, где столкнулся с пикапом. Информацию об этом опубликовали в telegram-канале Госавтоинспекции Югры.
«Водитель „Лады“, по предварительным данным, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем УАЗ (пикап)», — сообщили в ГИБДД. Авария произошла в 10:43 на 815-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе.
В результате лобового столкновения водитель «Лады» погиб на месте, пассажир «Лады» и водитель УАЗа получили травмы. Причины ДТП устанавливаются.
Ранее URA.RU писало о том, что на автомобильной трассе между Сургутом и Нижневартовском организовано реверсивное движение транспорта. В связи с произошедшим ДТП правая полоса дороги перекрыта.
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