Вахтовиков из ХМАО зовут добывать золото на зарплату до 400 тысяч рублей

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Посещение Крокоитового шурфа «Берёзовского рудника» . г. Берёзовский, карта, пакет
Золотодобытчики ищут сотрудников из ХМАО с опытом вахтовой работы Фото:

Концерн «Арбат» зовет вахтовиков из ХМАО добывать золото в Магаданской области на зарплату в 400 тысяч рублей. Представитель компании сообщил, что отдается предпочтение сотрудникам, которые имеют опыт работы вахтами.

«Нужны рабочие и специалисты с опытом работы вахтой на золотоизвлекающую фабрику: подсобные рабочие, операторы, охранники, водители, механики, лаборанты, технологи. Зарплата зависит от квалификации, например, главный технолог фабрики получает от 420 тысяч рублей в месяц, старший механик — от 350 тысяч руб.», — пояснил представитель компании.

Компания предоставляет жилье, трехразовое питание, спецодежду. Сотрудников устраивают на сезон — от шести месяцев, но желающие могут продлить период работы. Концерн добывает золото на месторождениях «Агат», «Нявленга».

Ранее URA.RU писало, что вахтовиков из ХМАО зовут строить железнодорожную станцию в Амурской области, обещая платить 220 тысяч рублей за вахту. Также работникам компенсируют стоимость проезда и выплачивают 700 рублей суточных.

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Концерн «Арбат» зовет вахтовиков из ХМАО добывать золото в Магаданской области на зарплату в 400 тысяч рублей. Представитель компании сообщил, что отдается предпочтение сотрудникам, которые имеют опыт работы вахтами. «Нужны рабочие и специалисты с опытом работы вахтой на золотоизвлекающую фабрику: подсобные рабочие, операторы, охранники, водители, механики, лаборанты, технологи. Зарплата зависит от квалификации, например, главный технолог фабрики получает от 420 тысяч рублей в месяц, старший механик — от 350 тысяч руб.», — пояснил представитель компании. Компания предоставляет жилье, трехразовое питание, спецодежду. Сотрудников устраивают на сезон — от шести месяцев, но желающие могут продлить период работы. Концерн добывает золото на месторождениях «Агат», «Нявленга». Ранее URA.RU писало, что вахтовиков из ХМАО зовут строить железнодорожную станцию в Амурской области, обещая платить 220 тысяч рублей за вахту. Также работникам компенсируют стоимость проезда и выплачивают 700 рублей суточных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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