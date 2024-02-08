Вахтовиков из ХМАО зовут добывать золото на зарплату до 400 тысяч рублей

08 февраля 2024 в 20:01 Размер текста - 17 +

Золотодобытчики ищут сотрудников из ХМАО с опытом вахтовой работы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Концерн «Арбат» зовет вахтовиков из ХМАО добывать золото в Магаданской области на зарплату в 400 тысяч рублей. Представитель компании сообщил, что отдается предпочтение сотрудникам, которые имеют опыт работы вахтами. «Нужны рабочие и специалисты с опытом работы вахтой на золотоизвлекающую фабрику: подсобные рабочие, операторы, охранники, водители, механики, лаборанты, технологи. Зарплата зависит от квалификации, например, главный технолог фабрики получает от 420 тысяч рублей в месяц, старший механик — от 350 тысяч руб.», — пояснил представитель компании. Компания предоставляет жилье, трехразовое питание, спецодежду. Сотрудников устраивают на сезон — от шести месяцев, но желающие могут продлить период работы. Концерн добывает золото на месторождениях «Агат», «Нявленга». Ранее URA.RU писало, что вахтовиков из ХМАО зовут строить железнодорожную станцию в Амурской области, обещая платить 220 тысяч рублей за вахту. Также работникам компенсируют стоимость проезда и выплачивают 700 рублей суточных.

Концерн «Арбат» зовет вахтовиков из ХМАО добывать золото в Магаданской области на зарплату в 400 тысяч рублей. Представитель компании сообщил, что отдается предпочтение сотрудникам, которые имеют опыт работы вахтами. «Нужны рабочие и специалисты с опытом работы вахтой на золотоизвлекающую фабрику: подсобные рабочие, операторы, охранники, водители, механики, лаборанты, технологи. Зарплата зависит от квалификации, например, главный технолог фабрики получает от 420 тысяч рублей в месяц, старший механик — от 350 тысяч руб.», — пояснил представитель компании. Компания предоставляет жилье, трехразовое питание, спецодежду. Сотрудников устраивают на сезон — от шести месяцев, но желающие могут продлить период работы. Концерн добывает золото на месторождениях «Агат», «Нявленга». Ранее URA.RU писало, что вахтовиков из ХМАО зовут строить железнодорожную станцию в Амурской области, обещая платить 220 тысяч рублей за вахту. Также работникам компенсируют стоимость проезда и выплачивают 700 рублей суточных.