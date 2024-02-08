Путин: для успеха России одного патриотического настроя мало

Для укрепления России не хватит только патриотического настроя, нужны специалисты. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседание Совета по науке и образованию.
«Нам нужны специалисты в каждой области, просто одного патриотического настроя недостаточно для того, чтобы страна была успешной», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир заседания идет на телеканале «Россия 24».
При этом глава РФ отметил, что в России надо уделять внимание предметам, которые формируют личность человека. Поэтому патриотическое воспитание должно развиваться параллельно с обучением.
Ранее Путин заявил, что участники спецоперации будут посещать школы и детские сады. Это делается для патриотического воспитания. Как напомнил глава РФ, войны выигрывают не полководцы, а учителя.
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