Путин: для успеха России одного патриотического настроя мало

08 февраля 2024 в 19:11 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отметил важную роль образования Фото: Владимир Андреев © URA.RU Для укрепления России не хватит только патриотического настроя, нужны специалисты. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседание Совета по науке и образованию. «Нам нужны специалисты в каждой области, просто одного патриотического настроя недостаточно для того, чтобы страна была успешной», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир заседания идет на телеканале «Россия 24». При этом глава РФ отметил, что в России надо уделять внимание предметам, которые формируют личность человека. Поэтому патриотическое воспитание должно развиваться параллельно с обучением. Ранее Путин заявил, что участники спецоперации будут посещать школы и детские сады. Это делается для патриотического воспитания. Как напомнил глава РФ, войны выигрывают не полководцы, а учителя.

Для укрепления России не хватит только патриотического настроя, нужны специалисты. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседание Совета по науке и образованию. «Нам нужны специалисты в каждой области, просто одного патриотического настроя недостаточно для того, чтобы страна была успешной», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир заседания идет на телеканале «Россия 24». При этом глава РФ отметил, что в России надо уделять внимание предметам, которые формируют личность человека. Поэтому патриотическое воспитание должно развиваться параллельно с обучением. Ранее Путин заявил, что участники спецоперации будут посещать школы и детские сады. Это делается для патриотического воспитания. Как напомнил глава РФ, войны выигрывают не полководцы, а учителя.