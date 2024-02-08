Путин: для успеха России одного патриотического настроя мало

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир, топ
Владимир Путин отметил важную роль образования Фото:

Для укрепления России не хватит только патриотического настроя, нужны специалисты. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседание Совета по науке и образованию.

«Нам нужны специалисты в каждой области, просто одного патриотического настроя недостаточно для того, чтобы страна была успешной», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир заседания идет на телеканале «Россия 24».

При этом глава РФ отметил, что в России надо уделять внимание предметам, которые формируют личность человека. Поэтому патриотическое воспитание должно развиваться параллельно с обучением.

Ранее Путин заявил, что участники спецоперации будут посещать школы и детские сады. Это делается для патриотического воспитания. Как напомнил глава РФ, войны выигрывают не полководцы, а учителя.

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Для укрепления России не хватит только патриотического настроя, нужны специалисты. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседание Совета по науке и образованию. «Нам нужны специалисты в каждой области, просто одного патриотического настроя недостаточно для того, чтобы страна была успешной», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир заседания идет на телеканале «Россия 24». При этом глава РФ отметил, что в России надо уделять внимание предметам, которые формируют личность человека. Поэтому патриотическое воспитание должно развиваться параллельно с обучением. Ранее Путин заявил, что участники спецоперации будут посещать школы и детские сады. Это делается для патриотического воспитания. Как напомнил глава РФ, войны выигрывают не полководцы, а учителя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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