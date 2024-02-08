Прокурор запросил восемь лет колонии экс-директору компании Собчак

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Дело касается вымогательства у главы «Ростеха» Сергея Чемезова Фото:

Обвинение запросило до восьми лет колонии для бывшего коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова. Это касается дела о вымогательстве у «Ростеха». Об этом сообщают журналисты из зала суда.

«Прокурор просит до восьми лет колонии для администраторов telegram-канала „Тушите свет“, обвиняемых в вымогательстве у Чемезова. [Среди них Суханов]», — сообщает ТАСС из зала суда. Для бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского и журналиста Тамерлана Бигаева прокуратора запросила 7,5 года колонии строго режима.

Следствие считает, что Суханов и его коллеги предложили главе «Ростеха» Сергею Чемезову отдать им 11 миллионов рублей. В обмен «Тушите свет» отказывался публиковать материалы, которые направлены против компании. Собчак ранее извинилась за это.

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Обвинение запросило до восьми лет колонии для бывшего коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова. Это касается дела о вымогательстве у «Ростеха». Об этом сообщают журналисты из зала суда. «Прокурор просит до восьми лет колонии для администраторов telegram-канала „Тушите свет“, обвиняемых в вымогательстве у Чемезова. [Среди них Суханов]», — сообщает ТАСС из зала суда. Для бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского и журналиста Тамерлана Бигаева прокуратора запросила 7,5 года колонии строго режима. Следствие считает, что Суханов и его коллеги предложили главе «Ростеха» Сергею Чемезову отдать им 11 миллионов рублей. В обмен «Тушите свет» отказывался публиковать материалы, которые направлены против компании. Собчак ранее извинилась за это.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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