Прокурор запросил восемь лет колонии экс-директору компании Собчак

08 февраля 2024 в 19:19 Размер текста - 17 +

Дело касается вымогательства у главы «Ростеха» Сергея Чемезова Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Обвинение запросило до восьми лет колонии для бывшего коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова. Это касается дела о вымогательстве у «Ростеха». Об этом сообщают журналисты из зала суда. «Прокурор просит до восьми лет колонии для администраторов telegram-канала „Тушите свет“, обвиняемых в вымогательстве у Чемезова. [Среди них Суханов]», — сообщает ТАСС из зала суда. Для бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского и журналиста Тамерлана Бигаева прокуратора запросила 7,5 года колонии строго режима. Следствие считает, что Суханов и его коллеги предложили главе «Ростеха» Сергею Чемезову отдать им 11 миллионов рублей. В обмен «Тушите свет» отказывался публиковать материалы, которые направлены против компании. Собчак ранее извинилась за это.

Обвинение запросило до восьми лет колонии для бывшего коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова. Это касается дела о вымогательстве у «Ростеха». Об этом сообщают журналисты из зала суда. «Прокурор просит до восьми лет колонии для администраторов telegram-канала „Тушите свет“, обвиняемых в вымогательстве у Чемезова. [Среди них Суханов]», — сообщает ТАСС из зала суда. Для бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского и журналиста Тамерлана Бигаева прокуратора запросила 7,5 года колонии строго режима. Следствие считает, что Суханов и его коллеги предложили главе «Ростеха» Сергею Чемезову отдать им 11 миллионов рублей. В обмен «Тушите свет» отказывался публиковать материалы, которые направлены против компании. Собчак ранее извинилась за это.