Прокурор запросил восемь лет колонии экс-директору компании Собчак

Обвинение запросило до восьми лет колонии для бывшего коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова. Это касается дела о вымогательстве у «Ростеха». Об этом сообщают журналисты из зала суда.
«Прокурор просит до восьми лет колонии для администраторов telegram-канала „Тушите свет“, обвиняемых в вымогательстве у Чемезова. [Среди них Суханов]», — сообщает ТАСС из зала суда. Для бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского и журналиста Тамерлана Бигаева прокуратора запросила 7,5 года колонии строго режима.
Следствие считает, что Суханов и его коллеги предложили главе «Ростеха» Сергею Чемезову отдать им 11 миллионов рублей. В обмен «Тушите свет» отказывался публиковать материалы, которые направлены против компании. Собчак ранее извинилась за это.
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