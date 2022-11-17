Собчак извинилась перед главой «Ростеха»

17 ноября 2022 в 20:33 Размер текста - 17 +

Действиях моих коллег нанесли вред Сергею Чемезову, заявила Собчак Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Дело Ксении Собчак Журналистка Ксения Собчак принесла свои извинения главе «Ростеха» Сергею Чемезову за действия своих коллег, принесшие ему вред. Об этом сообщила сама журналистка в своем telegram-канале. «Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения», — написала Собчак. Она подчеркнула, что никакого политического контекста в уголовном деле о вымогательстве нет. Ранее в Москве по обвинению в вымогательстве был задержан коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов. Также фигурантами дела стали бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский и администратору telegram-канала «Тушите свет» Тамерлан Бигаев. Потерпевшим по делу проходит глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Журналистка Ксения Собчак принесла свои извинения главе «Ростеха» Сергею Чемезову за действия своих коллег, принесшие ему вред. Об этом сообщила сама журналистка в своем telegram-канале. «Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения», — написала Собчак. Она подчеркнула, что никакого политического контекста в уголовном деле о вымогательстве нет. Ранее в Москве по обвинению в вымогательстве был задержан коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов. Также фигурантами дела стали бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский и администратору telegram-канала «Тушите свет» Тамерлан Бигаев. Потерпевшим по делу проходит глава «Ростеха» Сергей Чемезов.