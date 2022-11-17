Собчак извинилась перед главой «Ростеха»

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Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, собчак ксения, портрет
Действиях моих коллег нанесли вред Сергею Чемезову, заявила Собчак Фото:
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Дело Ксении Собчак

Журналистка Ксения Собчак принесла свои извинения главе «Ростеха» Сергею Чемезову за действия своих коллег, принесшие ему вред. Об этом сообщила сама журналистка в своем telegram-канале.

«Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения», — написала Собчак. Она подчеркнула, что никакого политического контекста в уголовном деле о вымогательстве нет.

Ранее в Москве по обвинению в вымогательстве был задержан коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов. Также фигурантами дела стали бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский и администратору telegram-канала «Тушите свет» Тамерлан Бигаев. Потерпевшим по делу проходит глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

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Журналистка Ксения Собчак принесла свои извинения главе «Ростеха» Сергею Чемезову за действия своих коллег, принесшие ему вред. Об этом сообщила сама журналистка в своем telegram-канале. «Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения», — написала Собчак. Она подчеркнула, что никакого политического контекста в уголовном деле о вымогательстве нет. Ранее в Москве по обвинению в вымогательстве был задержан коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов. Также фигурантами дела стали бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский и администратору telegram-канала «Тушите свет» Тамерлан Бигаев. Потерпевшим по делу проходит глава «Ростеха» Сергей Чемезов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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