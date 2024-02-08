Европарламент предостерег депутатов от сотрудничества с Россией и Путиным

Европарламент: сотрудничество депутатов ЕС с Россией подрывает демократию

08 февраля 2024 в 19:32 Размер текста - 17 +

Резолюция с предостережением ЕП была принята 8 февраля Фото: Официальный сайт Европарламента В Европарламенте одобрили резолюцию с предостережением чиновникам и политикам Европы о сотрудничестве с Россией и президентом страны Владимиром Путиным. Об этом говорится в пресс-релизе ЕП. «Члены Европарламента предостерегают избранных должностных лиц и политические партии в Европе, которые сознательно служат интересам Москвы», — говорится в пресс-релизе . Отмечается, что подобное поведение подрывает демократию и единство Евросоюза. Резолюция с предостережением была принята 8 февраля в результате голосования. За этот документ проголосовали 433 евродепутата, против выступили 56 человек, а 18 чиновников воздержались от ответа. Ранее депутат Европарламента и бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Запад стремится восстановить отношения с РФ, несмотря на обязательства перед Киевом. По его словам, предполагается, что следует повторить ситуацию 2015 года и заключить соглашение с Россией. Депутат уверен, что западным странам нужно сотрудничать с РФ.

В Европарламенте одобрили резолюцию с предостережением чиновникам и политикам Европы о сотрудничестве с Россией и президентом страны Владимиром Путиным. Об этом говорится в пресс-релизе ЕП. «Члены Европарламента предостерегают избранных должностных лиц и политические партии в Европе, которые сознательно служат интересам Москвы», — говорится в пресс-релизе. Отмечается, что подобное поведение подрывает демократию и единство Евросоюза. Резолюция с предостережением была принята 8 февраля в результате голосования. За этот документ проголосовали 433 евродепутата, против выступили 56 человек, а 18 чиновников воздержались от ответа. Ранее депутат Европарламента и бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Запад стремится восстановить отношения с РФ, несмотря на обязательства перед Киевом. По его словам, предполагается, что следует повторить ситуацию 2015 года и заключить соглашение с Россией. Депутат уверен, что западным странам нужно сотрудничать с РФ.