Запад стремится восстановить отношения с Россией, несмотря на все обязательства перед Киевом. Об этом заявит депутат Европарламента (ЕП) и бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский.
«Мы становимся свидетелями процесса убеждения Украины в необходимости заморозить конфликт. Предполагается, что нужно повторить ситуацию 2015 года, после чего заключить соглашение с Россией», — отметил польский политик Витольд Ващиковский, слова которого цитирует сайт
Депутат уверен, что Западу необходимо сотрудничать с Россией. В частности, в хороших взаимоотношениях с Москвой заинтересована Германия. Вопреки всем обещаниям западных политиков, в отношениях с Россией на первое место выйдет принцип «бизнес есть бизнес», подчеркнул Ващиковский.
Ранее в США призвали Украину оставить Донбасс в покое. Население Донбасса хочет и дальше оставаться с Россией, поэтому Украина напрасно пытается военным путем отбить территории под свой контроль, заявила американская журналистка Натали Моррис.
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