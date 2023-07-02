02 июля 2023

Депутат Европарламента раскрыл планы Запада в отношении России

Депутат ЕП Ващиковский: Запад ждет восстановления отношений с Россией
© Служба новостей «URA.RU»
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Западу необходимо сотрудничать с Россией Фото:

Запад стремится восстановить отношения с Россией, несмотря на все обязательства перед Киевом. Об этом заявит депутат Европарламента (ЕП) и бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский.

«Мы становимся свидетелями процесса убеждения Украины в необходимости заморозить конфликт. Предполагается, что нужно повторить ситуацию 2015 года, после чего заключить соглашение с Россией», — отметил польский политик Витольд Ващиковский, слова которого цитирует сайт Energetyka24.

Депутат уверен, что Западу необходимо сотрудничать с Россией. В частности, в хороших взаимоотношениях с Москвой заинтересована Германия. Вопреки всем обещаниям западных политиков, в отношениях с Россией на первое место выйдет принцип «бизнес есть бизнес», подчеркнул Ващиковский.

Ранее в США призвали Украину оставить Донбасс в покое. Население Донбасса хочет и дальше оставаться с Россией, поэтому Украина напрасно пытается военным путем отбить территории под свой контроль, заявила американская журналистка Натали Моррис.

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Запад стремится восстановить отношения с Россией, несмотря на все обязательства перед Киевом. Об этом заявит депутат Европарламента (ЕП) и бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский. «Мы становимся свидетелями процесса убеждения Украины в необходимости заморозить конфликт. Предполагается, что нужно повторить ситуацию 2015 года, после чего заключить соглашение с Россией», — отметил польский политик Витольд Ващиковский, слова которого цитирует сайт Energetyka24. Депутат уверен, что Западу необходимо сотрудничать с Россией. В частности, в хороших взаимоотношениях с Москвой заинтересована Германия. Вопреки всем обещаниям западных политиков, в отношениях с Россией на первое место выйдет принцип «бизнес есть бизнес», подчеркнул Ващиковский. Ранее в США призвали Украину оставить Донбасс в покое. Население Донбасса хочет и дальше оставаться с Россией, поэтому Украина напрасно пытается военным путем отбить территории под свой контроль, заявила американская журналистка Натали Моррис.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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