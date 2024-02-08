Макаревич* заявил, что не прилетит в Россию на похороны друга из-за винного вечера в Израиле

Макаревич* отказался ехать на похороны Борзова из-за винного вечера
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Концерт Андрея Макаревича в Ельцин Центре. Екатеринбург, макаревич андрей
Иноагент Адрей Макаревич заявил, что не будет прилетать в Россию ради друга Фото:

Солист группы «Машина времени» Андрей Макаревич (иноагент) заявил, что не приедет в Россию на похороны своего друга Юрия Борзова, который когда-то предложил название группы. По словам Макаревича, у него в скором времени будет винный вечер в Израиле.

«Я не прилечу в Россию на похороны друга из-за работы. На завтра у мены назначен винно-музыкальный вечер в Тель-Авиве», — заявил Андрей Макаревич в разговоре с telegram-каналом Shot.

Источник канала также сообщил, что Борзов около шести лет боролся с онкологией. Его тело нашли в московской квартире. По предварительной информации, у основателя группы и автора названия «Машина времени» случился сердечный приступ. До 1972 года Борзов был барабанщиков группы, передает «Национальная служба новостей».

*Макаревич признан Минюстом РФ иноагентом

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Солист группы «Машина времени» Андрей Макаревич (иноагент) заявил, что не приедет в Россию на похороны своего друга Юрия Борзова, который когда-то предложил название группы. По словам Макаревича, у него в скором времени будет винный вечер в Израиле. «Я не прилечу в Россию на похороны друга из-за работы. На завтра у мены назначен винно-музыкальный вечер в Тель-Авиве», — заявил Андрей Макаревич в разговоре с telegram-каналом Shot. Источник канала также сообщил, что Борзов около шести лет боролся с онкологией. Его тело нашли в московской квартире. По предварительной информации, у основателя группы и автора названия «Машина времени» случился сердечный приступ. До 1972 года Борзов был барабанщиков группы, передает «Национальная служба новостей». *Макаревич признан Минюстом РФ иноагентом
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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