Shot: умер основатель «Машины времени» Борзов

В Москве умер основатель и автор названия группы «Машина времени» Юрий Борзов, по предварительной информации, из-за сердечного приступа. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Тело 70-летнего музыканта, экс-барабанщика „Машины“ и автора названия группы обнаружили сегодня в девятом часу утра в его квартире в Токмаковом переулке в Басманном районе столицы. Юрий в домашнем халате лежал на полу», — говорится в канале. Отмечается, что следов насильственной смерти не было. По предварительной информации, Борзов скончался из-за сердечного приступа.
Борзов познакомился с иноагентом Андреем Макаревичем, солистом группы, еще в школе. Тогда он и предложил для группы название «Машина времени».
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