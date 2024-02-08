Shot: умер основатель «Машины времени» Борзов

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Точную причину смерти Юрия Борзова установит экспертиза Фото:

В Москве умер основатель и автор названия группы «Машина времени» Юрий Борзов, по предварительной информации, из-за сердечного приступа. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Тело 70-летнего музыканта, экс-барабанщика „Машины“ и автора названия группы обнаружили сегодня в девятом часу утра в его квартире в Токмаковом переулке в Басманном районе столицы. Юрий в домашнем халате лежал на полу», — говорится в канале. Отмечается, что следов насильственной смерти не было. По предварительной информации, Борзов скончался из-за сердечного приступа.

Борзов познакомился с иноагентом Андреем Макаревичем, солистом группы, еще в школе. Тогда он и предложил для группы название «Машина времени».

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В Москве умер основатель и автор названия группы «Машина времени» Юрий Борзов, по предварительной информации, из-за сердечного приступа. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Тело 70-летнего музыканта, экс-барабанщика „Машины“ и автора названия группы обнаружили сегодня в девятом часу утра в его квартире в Токмаковом переулке в Басманном районе столицы. Юрий в домашнем халате лежал на полу», — говорится в канале. Отмечается, что следов насильственной смерти не было. По предварительной информации, Борзов скончался из-за сердечного приступа. Борзов познакомился с иноагентом Андреем Макаревичем, солистом группы, еще в школе. Тогда он и предложил для группы название «Машина времени».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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