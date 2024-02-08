В Сургуте растет стоимость аренды жилья из-за высоких ставок по ипотеке

08 февраля 2024 в 20:31 Размер текста - 17 +

Стоимость аренды в два раза дешевле платежа по ипотеке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте (ХМАО) растет стоимость аренды жилья из-за высокой ключевой ставки и удорожания ипотеки. Об этом URA.RU сообщила руководитель агентства «Академии недвижимости» Елена Тюлейкина. «На фоне удорожания ипотеки аренда стала более привлекательна и экономична для проживания. А спрос привел к росту стоимости. Если полгода назад студию можно было найти в Сургуте за 18 тысяч плюс коммуналка, то после повышения ипотечных ставок аренда выросла до 22—25 тысяч рублей», — сообщила Тюлейкина. Рост цен на аренду двух- и трехкомнатных квартир еще выше, так как многие в Сургут едут с семьями. А после повышения процентной ставки квартиру в ипотеку не все могут приобрести. «Даже с учетом повышения цены аренды съем двушки — 35—40 тысяч. После повышения процентной ставки средний платеж по ипотеке за двухкомнатную квартиру в два раза выше. Люди выбирают, что дешевле», — добавила Тюлейкина. Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО массово отказываются от покупки квартир на вторичном рынке. Риелторы связывают снижение интереса покупателей с последними изменениями ключевой ставки и удорожанием ипотеки.

В Сургуте (ХМАО) растет стоимость аренды жилья из-за высокой ключевой ставки и удорожания ипотеки. Об этом URA.RU сообщила руководитель агентства «Академии недвижимости» Елена Тюлейкина. «На фоне удорожания ипотеки аренда стала более привлекательна и экономична для проживания. А спрос привел к росту стоимости. Если полгода назад студию можно было найти в Сургуте за 18 тысяч плюс коммуналка, то после повышения ипотечных ставок аренда выросла до 22—25 тысяч рублей», — сообщила Тюлейкина. Рост цен на аренду двух- и трехкомнатных квартир еще выше, так как многие в Сургут едут с семьями. А после повышения процентной ставки квартиру в ипотеку не все могут приобрести. «Даже с учетом повышения цены аренды съем двушки — 35—40 тысяч. После повышения процентной ставки средний платеж по ипотеке за двухкомнатную квартиру в два раза выше. Люди выбирают, что дешевле», — добавила Тюлейкина. Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО массово отказываются от покупки квартир на вторичном рынке. Риелторы связывают снижение интереса покупателей с последними изменениями ключевой ставки и удорожанием ипотеки.