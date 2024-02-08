NYT: в США признали, что Ил-76 сбили ракетой Patriot

08 февраля 2024 в 20:31 Размер текста - 17 +

Российская сторона неоднократно говорила, что ВСУ ударили по Ил-76 из Patriot Фото: Army / U.S. Department of Defense новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области Американские чиновники признали, что ВСУ сбили Ил-76 над Белгородской областью из ЗРК Patriot. Об этом сообщает газета The New York Times. «Чиновники, говорившие в частном порядке на условиях анонимности, заявили, что сообщения об использовании ракеты Patriot были точными. Публично американские официальные лица не комментируют, чем именно сбили самолет», — говорится в материале . Отмечается, что в США некоторые лица уже признали, что на борту Ил-76 были пленные украинцы. Газета также приводит слова других высокопоставленных чиновников. Те заявили, что Украина должна разрабатывать «инновационные методы» для ударов по территории РФ. Трагедия случилась 24 января. ВСУ сбили российский Ил-76 с 65 пленными украинцами на борту. Их везли до пункта обмена. Непосредственно перед ударом экипаж сообщил о внешнем воздействии. По данным черных ящиков, ВСУ ударили по самолету из американской ЗРК Patriot. Россия призвала начать международное расследование. Однако Европа уходит от прямого ответа, как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Национальная служба новостей».

Американские чиновники признали, что ВСУ сбили Ил-76 над Белгородской областью из ЗРК Patriot. Об этом сообщает газета The New York Times. «Чиновники, говорившие в частном порядке на условиях анонимности, заявили, что сообщения об использовании ракеты Patriot были точными. Публично американские официальные лица не комментируют, чем именно сбили самолет», — говорится в материале. Отмечается, что в США некоторые лица уже признали, что на борту Ил-76 были пленные украинцы. Газета также приводит слова других высокопоставленных чиновников. Те заявили, что Украина должна разрабатывать «инновационные методы» для ударов по территории РФ. Трагедия случилась 24 января. ВСУ сбили российский Ил-76 с 65 пленными украинцами на борту. Их везли до пункта обмена. Непосредственно перед ударом экипаж сообщил о внешнем воздействии. По данным черных ящиков, ВСУ ударили по самолету из американской ЗРК Patriot. Россия призвала начать международное расследование. Однако Европа уходит от прямого ответа, как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Национальная служба новостей».