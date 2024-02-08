Куда жаловаться на неубранный снег в Екатеринбурге и на свердловских трассах

Обрушившийся на Свердловскую область снегопад заставил коммунальные службы пересмотреть свой график — работать техника будет даже ночью. Чтобы охватить все участки региона, свердловчан просят сообщать о дорогах, которые требуют уборки. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона.
«Если вопрос касается федеральных трасс (Пермского, Тюменского, Челябинского, Курганского трактов), то необходимо обращаться в дежурно-диспетчерскую службу ФКУ „Уралуправтодор“: 8-800-200-63-06. С региональными трассами поможет дорожная диспетчерская служба Управления автодорог Свердловской области +7 (343) 261-79-83», — говорится в сообщении.
На уборку улиц Екатеринбурга можно жаловаться по телефонам: +7 (343) 304-12-04 или +7 (343) 304-12-08. Дорогами в муниципалитетах занимаются местные Единые дежурные диспетчерские службы.
По прогнозам синоптиков, циклон «Ольга», который накануне накрыл центральную часть России, пришел в Свердловскую область. Скоро циклон перевалит Уральские горы, ветер сменит направление, а осадки перестанут быть интенсивными.
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