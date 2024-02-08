Куда жаловаться на неубранный снег в Екатеринбурге и на свердловских трассах

О неубранном снеге свердловчане могут сообщать в ЕДДС или «Уралуправтодор»
© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Екатеринбург, снег, пробка, транспорт, зима, троллейбус, непогода, снегопад, автомобили
Снегопад 8 февраля застал врасплох свердловчан Фото:

Обрушившийся на Свердловскую область снегопад заставил коммунальные службы пересмотреть свой график — работать техника будет даже ночью. Чтобы охватить все участки региона, свердловчан просят сообщать о дорогах, которые требуют уборки. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона.

«Если вопрос касается федеральных трасс (Пермского, Тюменского, Челябинского, Курганского трактов), то необходимо обращаться в дежурно-диспетчерскую службу ФКУ „Уралуправтодор“: 8-800-200-63-06. С региональными трассами поможет дорожная диспетчерская служба Управления автодорог Свердловской области +7 (343) 261-79-83», — говорится в сообщении.

На уборку улиц Екатеринбурга можно жаловаться по телефонам: +7 (343) 304-12-04 или +7 (343) 304-12-08. Дорогами в муниципалитетах занимаются местные Единые дежурные диспетчерские службы.

По прогнозам синоптиков, циклон «Ольга», который накануне накрыл центральную часть России, пришел в Свердловскую область. Скоро циклон перевалит Уральские горы, ветер сменит направление, а осадки перестанут быть интенсивными.

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Обрушившийся на Свердловскую область снегопад заставил коммунальные службы пересмотреть свой график — работать техника будет даже ночью. Чтобы охватить все участки региона, свердловчан просят сообщать о дорогах, которые требуют уборки. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. «Если вопрос касается федеральных трасс (Пермского, Тюменского, Челябинского, Курганского трактов), то необходимо обращаться в дежурно-диспетчерскую службу ФКУ „Уралуправтодор“: 8-800-200-63-06. С региональными трассами поможет дорожная диспетчерская служба Управления автодорог Свердловской области +7 (343) 261-79-83», — говорится в сообщении. На уборку улиц Екатеринбурга можно жаловаться по телефонам: +7 (343) 304-12-04 или +7 (343) 304-12-08. Дорогами в муниципалитетах занимаются местные Единые дежурные диспетчерские службы. По прогнозам синоптиков, циклон «Ольга», который накануне накрыл центральную часть России, пришел в Свердловскую область. Скоро циклон перевалит Уральские горы, ветер сменит направление, а осадки перестанут быть интенсивными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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