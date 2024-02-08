Подростку, обвиняемому в насилии над детьми в спецшколе Екатеринбурга, угрожали

08 февраля 2024 в 23:45 Размер текста - 17 +

Подросток собирается дать показания против сотрудников спецшколы, отметил Краснов (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Обвиняемый подросток в насилии над детьми в спецшколе №124 Екатеринбурга, о поимке которого стало известно 8 февраля, сбежал из-за угроз от подсудимых. Об этом URA.RU рассказал адвокат Георгий Краснов. «Вчера [7 февраля] он выходил на связь по телефону с нами и говорил, что сбежал, потому что ему угрожали другие подсудимые», — сказал адвокат. По его словам, обвиняемый готов давать показания против сотрудников спецшколы. Краснов отметил, что подросток обвиняет сотрудников учреждения в том, что его просили врать следствию в апреле 2023 года. «Что никакого сексуального насилия якобы не было. Это просили педагоги и руководство говорить следствию», — подчеркнул он. Подростка, обвиняемого в насилии, поймали в Екатеринбурге. Вероятнее, его доставят в СИЗО №1. В конце декабря мальчик сбежал. Под стражей находятся еще два подростка, которых обвиняют том же преступлении. Скандал случился в апреле 2023 года. В специальной общеобразовательной школе закрытого типа №124 проводились «товарищеские суды» с насильственными действиями. Все это происходило с подачи воспитателя, который делал это в качестве наказания. Полня информация о происшествии — в сюжете URA.RU.

Обвиняемый подросток в насилии над детьми в спецшколе №124 Екатеринбурга, о поимке которого стало известно 8 февраля, сбежал из-за угроз от подсудимых. Об этом URA.RU рассказал адвокат Георгий Краснов. «Вчера [7 февраля] он выходил на связь по телефону с нами и говорил, что сбежал, потому что ему угрожали другие подсудимые», — сказал адвокат. По его словам, обвиняемый готов давать показания против сотрудников спецшколы. Краснов отметил, что подросток обвиняет сотрудников учреждения в том, что его просили врать следствию в апреле 2023 года. «Что никакого сексуального насилия якобы не было. Это просили педагоги и руководство говорить следствию», — подчеркнул он. Подростка, обвиняемого в насилии, поймали в Екатеринбурге. Вероятнее, его доставят в СИЗО №1. В конце декабря мальчик сбежал. Под стражей находятся еще два подростка, которых обвиняют том же преступлении. Скандал случился в апреле 2023 года. В специальной общеобразовательной школе закрытого типа №124 проводились «товарищеские суды» с насильственными действиями. Все это происходило с подачи воспитателя, который делал это в качестве наказания. Полня информация о происшествии — в сюжете URA.RU.