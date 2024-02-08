Подростку, обвиняемому в насилии над детьми в спецшколе Екатеринбурга, угрожали

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Город и жители. Тюмень, ребенок, скамейка, подросток, депрессия
Подросток собирается дать показания против сотрудников спецшколы, отметил Краснов (архивное фото) Фото:

Обвиняемый подросток в насилии над детьми в спецшколе №124 Екатеринбурга, о поимке которого стало известно 8 февраля, сбежал из-за угроз от подсудимых. Об этом URA.RU рассказал адвокат Георгий Краснов.

«Вчера [7 февраля] он выходил на связь по телефону с нами и говорил, что сбежал, потому что ему угрожали другие подсудимые», — сказал адвокат. По его словам, обвиняемый готов давать показания против сотрудников спецшколы.

Краснов отметил, что подросток обвиняет сотрудников учреждения в том, что его просили врать следствию в апреле 2023 года. «Что никакого сексуального насилия якобы не было. Это просили педагоги и руководство говорить следствию», — подчеркнул он.

Подростка, обвиняемого в насилии, поймали в Екатеринбурге. Вероятнее, его доставят в СИЗО №1. В конце декабря мальчик сбежал. Под стражей находятся еще два подростка, которых обвиняют том же преступлении.

Скандал случился в апреле 2023 года. В специальной общеобразовательной школе закрытого типа №124 проводились «товарищеские суды» с насильственными действиями. Все это происходило с подачи воспитателя, который делал это в качестве наказания. Полня информация о происшествии — в сюжете URA.RU.

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Обвиняемый подросток в насилии над детьми в спецшколе №124 Екатеринбурга, о поимке которого стало известно 8 февраля, сбежал из-за угроз от подсудимых. Об этом URA.RU рассказал адвокат Георгий Краснов. «Вчера [7 февраля] он выходил на связь по телефону с нами и говорил, что сбежал, потому что ему угрожали другие подсудимые», — сказал адвокат. По его словам, обвиняемый готов давать показания против сотрудников спецшколы. Краснов отметил, что подросток обвиняет сотрудников учреждения в том, что его просили врать следствию в апреле 2023 года. «Что никакого сексуального насилия якобы не было. Это просили педагоги и руководство говорить следствию», — подчеркнул он. Подростка, обвиняемого в насилии, поймали в Екатеринбурге. Вероятнее, его доставят в СИЗО №1. В конце декабря мальчик сбежал. Под стражей находятся еще два подростка, которых обвиняют том же преступлении. Скандал случился в апреле 2023 года. В специальной общеобразовательной школе закрытого типа №124 проводились «товарищеские суды» с насильственными действиями. Все это происходило с подачи воспитателя, который делал это в качестве наказания. Полня информация о происшествии — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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