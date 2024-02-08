Зеленский рассказал об ожиданиях от нового главкома ВСУ

Зеленский заявил, что ждет от главкома ВСУ Сырского нового подхода к мобилизации
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
Зеленский ждет ротации военных сил Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский ждет от главкома ВСУ генерал-полковника Александра Сырского нового мероприятия по мобилизации и ротации военных сил. Об этом украинский лидер заявил в telegram-канале.

«На фоне нехватки народа и тотальной мобилизации жду от назначенного вместо Залужного главкома ВСУ Сырского нового мероприятия по мобилизации и ротации военных сил», — написал Зеленский. Он сообщил, что Вооруженные силы Украины считывают почти миллион человек, и большая часть из них «не чувствовала фронта».

Зеленский заявил об увольнении Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. Украинский президент назначил новым главкомом Сырского. Зеленский отметил, что тот имеет «успешный опыт наступления» в Харьковской области.

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Президент Украины Владимир Зеленский ждет от главкома ВСУ генерал-полковника Александра Сырского нового мероприятия по мобилизации и ротации военных сил. Об этом украинский лидер заявил в telegram-канале. «На фоне нехватки народа и тотальной мобилизации жду от назначенного вместо Залужного главкома ВСУ Сырского нового мероприятия по мобилизации и ротации военных сил», — написал Зеленский. Он сообщил, что Вооруженные силы Украины считывают почти миллион человек, и большая часть из них «не чувствовала фронта». Зеленский заявил об увольнении Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. Украинский президент назначил новым главкомом Сырского. Зеленский отметил, что тот имеет «успешный опыт наступления» в Харьковской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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