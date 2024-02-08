Зеленский рассказал об ожиданиях от нового главкома ВСУ

Зеленский заявил, что ждет от главкома ВСУ Сырского нового подхода к мобилизации

08 февраля 2024 в 23:22 Размер текста - 17 +

Зеленский ждет ротации военных сил Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский ждет от главкома ВСУ генерал-полковника Александра Сырского нового мероприятия по мобилизации и ротации военных сил. Об этом украинский лидер заявил в telegram-канале. «На фоне нехватки народа и тотальной мобилизации жду от назначенного вместо Залужного главкома ВСУ Сырского нового мероприятия по мобилизации и ротации военных сил», — написал Зеленский. Он сообщил, что Вооруженные силы Украины считывают почти миллион человек, и большая часть из них «не чувствовала фронта». Зеленский заявил об увольнении Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. Украинский президент назначил новым главкомом Сырского. Зеленский отметил, что тот имеет «успешный опыт наступления» в Харьковской области.

Президент Украины Владимир Зеленский ждет от главкома ВСУ генерал-полковника Александра Сырского нового мероприятия по мобилизации и ротации военных сил. Об этом украинский лидер заявил в telegram-канале. «На фоне нехватки народа и тотальной мобилизации жду от назначенного вместо Залужного главкома ВСУ Сырского нового мероприятия по мобилизации и ротации военных сил», — написал Зеленский. Он сообщил, что Вооруженные силы Украины считывают почти миллион человек, и большая часть из них «не чувствовала фронта». Зеленский заявил об увольнении Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. Украинский президент назначил новым главкомом Сырского. Зеленский отметил, что тот имеет «успешный опыт наступления» в Харьковской области.