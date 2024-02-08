Зеленский рассказал об ожиданиях от нового главкома ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский ждет от главкома ВСУ генерал-полковника Александра Сырского нового мероприятия по мобилизации и ротации военных сил. Об этом украинский лидер заявил в telegram-канале.
«На фоне нехватки народа и тотальной мобилизации жду от назначенного вместо Залужного главкома ВСУ Сырского нового мероприятия по мобилизации и ротации военных сил», — написал Зеленский. Он сообщил, что Вооруженные силы Украины считывают почти миллион человек, и большая часть из них «не чувствовала фронта».
Зеленский заявил об увольнении Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. Украинский президент назначил новым главкомом Сырского. Зеленский отметил, что тот имеет «успешный опыт наступления» в Харьковской области.
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