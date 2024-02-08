08 февраля 2024

Такер Карлсон выложил первый кадр из интервью с Путиным

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Владимир Путин на XXI съезде партии "Единая Россия". Москва, путин владимир
Путин дал интервью американскому журналисту Фото:

Американский журналист Такер Карлсон опубликовал первый кадр из интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Фото появилось в соцсети.

«Такер берет интервью у президента России Владимира Путина. Сегодня вечером в 6 вечера по восточному времени», — говорится в подписи к фото.

Ранее Карлсон сообщил, что взял интервью у Путина. Он объяснил, что решил поговорить с президентом РФ, так как жители США не обладают всей информацией о ситуации на Украине. Интервью выйдет 9 февраля в два часа ночи по московскому времени на странице журналиста в соцсети X.

Первый кадр интервью Карлсона с Путиным
Первый кадр интервью Карлсона с Путиным

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Американский журналист Такер Карлсон опубликовал первый кадр из интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Фото появилось в соцсети. «Такер берет интервью у президента России Владимира Путина. Сегодня вечером в 6 вечера по восточному времени», — говорится в подписи к фото. Ранее Карлсон сообщил, что взял интервью у Путина. Он объяснил, что решил поговорить с президентом РФ, так как жители США не обладают всей информацией о ситуации на Украине. Интервью выйдет 9 февраля в два часа ночи по московскому времени на странице журналиста в соцсети X.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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