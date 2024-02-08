Такер Карлсон выложил первый кадр из интервью с Путиным

09 февраля 2024 в 00:30 Размер текста - 17 +

Путин дал интервью американскому журналисту Фото: Владимир Андреев © URA.RU Американский журналист Такер Карлсон опубликовал первый кадр из интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Фото появилось в соцсети. «Такер берет интервью у президента России Владимира Путина. Сегодня вечером в 6 вечера по восточному времени», — говорится в подписи к фото. Ранее Карлсон сообщил, что взял интервью у Путина. Он объяснил, что решил поговорить с президентом РФ, так как жители США не обладают всей информацией о ситуации на Украине. Интервью выйдет 9 февраля в два часа ночи по московскому времени на странице журналиста в соцсети X. Первый кадр интервью Карлсона с Путиным Соцсети Такера Карлсона

Американский журналист Такер Карлсон опубликовал первый кадр из интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Фото появилось в соцсети. «Такер берет интервью у президента России Владимира Путина. Сегодня вечером в 6 вечера по восточному времени», — говорится в подписи к фото. Ранее Карлсон сообщил, что взял интервью у Путина. Он объяснил, что решил поговорить с президентом РФ, так как жители США не обладают всей информацией о ситуации на Украине. Интервью выйдет 9 февраля в два часа ночи по московскому времени на странице журналиста в соцсети X.