Такер Карлсон выложил первый кадр из интервью с Путиным

Путин дал интервью американскому журналисту
Американский журналист Такер Карлсон опубликовал первый кадр из интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Фото появилось в соцсети.
«Такер берет интервью у президента России Владимира Путина. Сегодня вечером в 6 вечера по восточному времени», — говорится в подписи к фото.
Ранее Карлсон сообщил, что взял интервью у Путина. Он объяснил, что решил поговорить с президентом РФ, так как жители США не обладают всей информацией о ситуации на Украине. Интервью выйдет 9 февраля в два часа ночи по московскому времени на странице журналиста в соцсети X.
Первый кадр интервью Карлсона с Путиным
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