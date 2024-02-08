США продолжат поддерживать Киев, несмотря на увольнение Залужного

Пентагон: отставка Залужного не отразится на поддержке Украины со стороны США

Пентагон еще не связывался с новым главкомом ВСУ, заявил Райдер Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

США продолжат поддерживать Киев, несмотря на увольнение Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Я могу сказать вам одно, что ничего не изменится, и наша поддержка Украины постоянна», — сказал Райдер в соцсети Х. Он отметил, что глава Пентагона Ллойд Остин еще не начинал общение с новым главкомом ВСУ Александром Сырским.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об увольнении Залужного 8 февраля. Украинский лидер уточнил, что поблагодарил его за работу и предложил остаться в команде. В тот же день стало известно, что должность главкома ВСУ займет Александр Сырский. Указ о назначении появился вечером на сайте украинского президента.