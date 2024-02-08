США продолжат поддерживать Киев, несмотря на увольнение Залужного

США продолжат поддерживать Киев, несмотря на увольнение Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
«Я могу сказать вам одно, что ничего не изменится, и наша поддержка Украины постоянна», — сказал Райдер в соцсети Х. Он отметил, что глава Пентагона Ллойд Остин еще не начинал общение с новым главкомом ВСУ Александром Сырским.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об увольнении Залужного 8 февраля. Украинский лидер уточнил, что поблагодарил его за работу и предложил остаться в команде. В тот же день стало известно, что должность главкома ВСУ займет Александр Сырский. Указ о назначении появился вечером на сайте украинского президента.
США продолжат поддерживать Киев, несмотря на увольнение Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. «Я могу сказать вам одно, что ничего не изменится, и наша поддержка Украины постоянна», — сказал Райдер в соцсети Х. Он отметил, что глава Пентагона Ллойд Остин еще не начинал общение с новым главкомом ВСУ Александром Сырским. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об увольнении Залужного 8 февраля. Украинский лидер уточнил, что поблагодарил его за работу и предложил остаться в команде. В тот же день стало известно, что должность главкома ВСУ займет Александр Сырский. Указ о назначении появился вечером на сайте украинского президента.