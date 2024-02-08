08 февраля 2024

США продолжат поддерживать Киев, несмотря на увольнение Залужного

Пентагон: отставка Залужного не отразится на поддержке Украины со стороны США
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Пентагон еще не связывался с новым главкомом ВСУ, заявил Райдер Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США продолжат поддерживать Киев, несмотря на увольнение Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Я могу сказать вам одно, что ничего не изменится, и наша поддержка Украины постоянна», — сказал Райдер в соцсети Х. Он отметил, что глава Пентагона Ллойд Остин еще не начинал общение с новым главкомом ВСУ Александром Сырским.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об увольнении Залужного 8 февраля. Украинский лидер уточнил, что поблагодарил его за работу и предложил остаться в команде. В тот же день стало известно, что должность главкома ВСУ займет Александр Сырский. Указ о назначении появился вечером на сайте украинского президента.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США продолжат поддерживать Киев, несмотря на увольнение Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. «Я могу сказать вам одно, что ничего не изменится, и наша поддержка Украины постоянна», — сказал Райдер в соцсети Х. Он отметил, что глава Пентагона Ллойд Остин еще не начинал общение с новым главкомом ВСУ Александром Сырским. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об увольнении Залужного 8 февраля. Украинский лидер уточнил, что поблагодарил его за работу и предложил остаться в команде. В тот же день стало известно, что должность главкома ВСУ займет Александр Сырский. Указ о назначении появился вечером на сайте украинского президента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...