08 февраля 2024

Офис президента Украины опубликовал указ об отставке Залужного

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Залужный и Зеленский. stock, залужный валерий, stock
Валерий Залужный был освобожден от должности Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Указ об увольнений Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины появился на сайте украинского президента Владимира Зеленского. В тексте документа не указаны причины решения.

«Уволить Залужного Валерия Федоровича с поста главнокомандующего ВСУ», — говорится в тексте документа. Причины увольнения не указаны.

Об увольнении Залужного стало известно 8 февраля. Зеленский объявил, что должность главкома ВСУ займет генерал-полковник Александр Сырский. Украинский президент заявил об успехах последнего в наступлении в Харьковской области. Также Зеленский поблагодарил Залужного за сотрудничество и предложил продолжить работу в команде.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Указ об увольнений Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины появился на сайте украинского президента Владимира Зеленского. В тексте документа не указаны причины решения. «Уволить Залужного Валерия Федоровича с поста главнокомандующего ВСУ», — говорится в тексте документа. Причины увольнения не указаны. Об увольнении Залужного стало известно 8 февраля. Зеленский объявил, что должность главкома ВСУ займет генерал-полковник Александр Сырский. Украинский президент заявил об успехах последнего в наступлении в Харьковской области. Также Зеленский поблагодарил Залужного за сотрудничество и предложил продолжить работу в команде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...