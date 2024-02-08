Пермские следователи возбудили уголовное дело из-за взрыва газопровода в Куеде

09 февраля 2024 в 02:05 Размер текста - 17 +

Следователи проводят проверку из-за взрыва газопровода и масштабного пожара Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Пермском крае загорелись дома из-за взрыва газопровода В Пермском крае возбуждено уголовное дело из-за взрыва газопровода в Куединском округе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. «Чернушинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело из-за происшествия на газопроводе. В результате произошедшего есть пострадавшие, в том числе дети. На месте пожара работает следственно-оперативная группа», — сообщили в telegram-канале ведомства. На данный момент устанавливаются обстоятельства ЧП. В Куединском округе из-за взрыва газопровода загорелись жилые дома. Очевидцы сообщали о том, что до этого чувствовали запах газа. Пострадавших с ожогами доставили в больницу.

В Пермском крае возбуждено уголовное дело из-за взрыва газопровода в Куединском округе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. «Чернушинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело из-за происшествия на газопроводе. В результате произошедшего есть пострадавшие, в том числе дети. На месте пожара работает следственно-оперативная группа», — сообщили в telegram-канале ведомства. На данный момент устанавливаются обстоятельства ЧП. В Куединском округе из-за взрыва газопровода загорелись жилые дома. Очевидцы сообщали о том, что до этого чувствовали запах газа. Пострадавших с ожогами доставили в больницу.