Пермские следователи возбудили уголовное дело из-за взрыва газопровода в Куеде

В Пермском крае возбуждено уголовное дело из-за взрыва газопровода в Куединском округе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
«Чернушинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело из-за происшествия на газопроводе. В результате произошедшего есть пострадавшие, в том числе дети. На месте пожара работает следственно-оперативная группа», — сообщили в telegram-канале ведомства. На данный момент устанавливаются обстоятельства ЧП.
В Куединском округе из-за взрыва газопровода загорелись жилые дома. Очевидцы сообщали о том, что до этого чувствовали запах газа. Пострадавших с ожогами доставили в больницу.
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