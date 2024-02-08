08 февраля 2024

Пермские следователи возбудили уголовное дело из-за взрыва газопровода в Куеде

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Следователи проводят проверку из-за взрыва газопровода и масштабного пожара Фото:
новость из сюжета
В Пермском крае загорелись дома из-за взрыва газопровода

В Пермском крае возбуждено уголовное дело из-за взрыва газопровода в Куединском округе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

«Чернушинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело из-за происшествия на газопроводе. В результате произошедшего есть пострадавшие, в том числе дети. На месте пожара работает следственно-оперативная группа», — сообщили в telegram-канале ведомства. На данный момент устанавливаются обстоятельства ЧП.

В Куединском округе из-за взрыва газопровода загорелись жилые дома. Очевидцы сообщали о том, что до этого чувствовали запах газа. Пострадавших с ожогами доставили в больницу.

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В Пермском крае возбуждено уголовное дело из-за взрыва газопровода в Куединском округе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. «Чернушинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело из-за происшествия на газопроводе. В результате произошедшего есть пострадавшие, в том числе дети. На месте пожара работает следственно-оперативная группа», — сообщили в telegram-канале ведомства. На данный момент устанавливаются обстоятельства ЧП. В Куединском округе из-за взрыва газопровода загорелись жилые дома. Очевидцы сообщали о том, что до этого чувствовали запах газа. Пострадавших с ожогами доставили в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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