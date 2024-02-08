Минпромторг РФ обновил перечень продукции для параллельного импорта

09 февраля 2024 в 02:28 Размер текста - 17 +

Список продукции для параллельного импорта пополнили насосы и вентиляторы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Минпромторг увеличил перечень продукции для параллельного импорта горнодобывающим оборудованием, насосами, вентиляторами, компрессорами, косметикой, одеждой и парфюмерией. Информация об этом появилась на официальном интернет-портале правовых актов. «Горнодобывающие оборудования (Dewalt, Epiroc, Husqvarna), насосы, вентиляторы, компрессоры (Soler & Palau, Vortice, Air System)», — следует из документа. Также список пополнили дополнительные косметика, парфюмерная продукция и одежда, послужившие исключением. Ранее URA.RU сообщало, что Запад пытается сместить президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, чтобы закрыть для России возможность параллельного импорта. По мнению военного аналитика, старшего научного сотрудника Академии военных наук, занимающегося анализом военно-политической обстановки в мире, Владимира Прохватилова, США нужен президент, который четко будет завязан под них.

Минпромторг увеличил перечень продукции для параллельного импорта горнодобывающим оборудованием, насосами, вентиляторами, компрессорами, косметикой, одеждой и парфюмерией. Информация об этом появилась на официальном интернет-портале правовых актов. «Горнодобывающие оборудования (Dewalt, Epiroc, Husqvarna), насосы, вентиляторы, компрессоры (Soler & Palau, Vortice, Air System)», — следует из документа. Также список пополнили дополнительные косметика, парфюмерная продукция и одежда, послужившие исключением. Ранее URA.RU сообщало, что Запад пытается сместить президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, чтобы закрыть для России возможность параллельного импорта. По мнению военного аналитика, старшего научного сотрудника Академии военных наук, занимающегося анализом военно-политической обстановки в мире, Владимира Прохватилова, США нужен президент, который четко будет завязан под них.