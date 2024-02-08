08 февраля 2024

Минпромторг РФ обновил перечень продукции для параллельного импорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Таможенный контроль плодовоовощной продукции. Екатеринбург, овощи, досмотр, фрукты, груз, перевозка грузов, импорт, доставка грузов
Список продукции для параллельного импорта пополнили насосы и вентиляторы Фото:

Минпромторг увеличил перечень продукции для параллельного импорта горнодобывающим оборудованием, насосами, вентиляторами, компрессорами, косметикой, одеждой и парфюмерией. Информация об этом появилась на официальном интернет-портале правовых актов.

«Горнодобывающие оборудования (Dewalt, Epiroc, Husqvarna), насосы, вентиляторы, компрессоры (Soler & Palau, Vortice, Air System)», — следует из документа. Также список пополнили дополнительные косметика, парфюмерная продукция и одежда, послужившие исключением.

Ранее URA.RU сообщало, что Запад пытается сместить президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, чтобы закрыть для России возможность параллельного импорта. По мнению военного аналитика, старшего научного сотрудника Академии военных наук, занимающегося анализом военно-политической обстановки в мире, Владимира Прохватилова, США нужен президент, который четко будет завязан под них.

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Минпромторг увеличил перечень продукции для параллельного импорта горнодобывающим оборудованием, насосами, вентиляторами, компрессорами, косметикой, одеждой и парфюмерией. Информация об этом появилась на официальном интернет-портале правовых актов. «Горнодобывающие оборудования (Dewalt, Epiroc, Husqvarna), насосы, вентиляторы, компрессоры (Soler & Palau, Vortice, Air System)», — следует из документа. Также список пополнили дополнительные косметика, парфюмерная продукция и одежда, послужившие исключением. Ранее URA.RU сообщало, что Запад пытается сместить президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, чтобы закрыть для России возможность параллельного импорта. По мнению военного аналитика, старшего научного сотрудника Академии военных наук, занимающегося анализом военно-политической обстановки в мире, Владимира Прохватилова, США нужен президент, который четко будет завязан под них.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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