08 февраля 2024

На блогера Агееву возбудили дела в России и Казахстане

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Курпишеву Ивану и Штингеру Александру. Курган, уголовное дело, обвинитель, обвинение, бумага, судебное заседание, прокурор
Предпринимательницу обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере Фото:

Блогер Юлия Агеева, бравшая миллионы от инвесторов для заработка на разнице в курсах криптовалют, а затем сбежавшая в Казахстан, находится под следствием. Девушку обвиняют в мошенничестве, а теперь и в России, и в родном Казахстане на нее заведены уголовные дела.

«На блогера Юлию Агееву возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). Аналогичное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбудили и в Казахстане. Агеева всем желающим предлагала заработать на криптовалюте <…> собирала деньги с вкладчиков. В прошлом году предпринимательница сбежала в родной Казахстан», — ознакомились «Известия» с деталями расследования.

Агеева за время своей деятельности собрала с инвесторов порядка 680 миллионов рублей. Пострадавшие отдавали ей деньги под расписку, а иногда и вовсе не просили никаких подтверждающих сделку документов. Первое время блогер кому-то даже выплачивала прибыль, но в 2023 году все поступления от нее инвесторам прекратились. Точное число пострадавших пока не известно, но по предварительным подсчетам их может оказаться более 500 человек.

За мошенничество в ноябре 2023 года также задержали блогера-коуча Аяза Шабутдинова. Он проводил обучающие тренинги по предпринимательской деятельности и брал за них крупные суммы. Ученики блогера жаловались, что никаких изменений в их жизни после обучения не происходило, а его курсы — это мошенничество. Для возмещения ущерба пострадавшим счета Шабутдинова были арестованы, а сам он находится в СИЗО.

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Блогер Юлия Агеева, бравшая миллионы от инвесторов для заработка на разнице в курсах криптовалют, а затем сбежавшая в Казахстан, находится под следствием. Девушку обвиняют в мошенничестве, а теперь и в России, и в родном Казахстане на нее заведены уголовные дела. «На блогера Юлию Агееву возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). Аналогичное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбудили и в Казахстане. Агеева всем желающим предлагала заработать на криптовалюте <…> собирала деньги с вкладчиков. В прошлом году предпринимательница сбежала в родной Казахстан», — ознакомились «Известия» с деталями расследования. Агеева за время своей деятельности собрала с инвесторов порядка 680 миллионов рублей. Пострадавшие отдавали ей деньги под расписку, а иногда и вовсе не просили никаких подтверждающих сделку документов. Первое время блогер кому-то даже выплачивала прибыль, но в 2023 году все поступления от нее инвесторам прекратились. Точное число пострадавших пока не известно, но по предварительным подсчетам их может оказаться более 500 человек. За мошенничество в ноябре 2023 года также задержали блогера-коуча Аяза Шабутдинова. Он проводил обучающие тренинги по предпринимательской деятельности и брал за них крупные суммы. Ученики блогера жаловались, что никаких изменений в их жизни после обучения не происходило, а его курсы — это мошенничество. Для возмещения ущерба пострадавшим счета Шабутдинова были арестованы, а сам он находится в СИЗО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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