На блогера Агееву возбудили дела в России и Казахстане

09 февраля 2024 в 03:33 Размер текста - 17 +

Предпринимательницу обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Блогер Юлия Агеева, бравшая миллионы от инвесторов для заработка на разнице в курсах криптовалют, а затем сбежавшая в Казахстан, находится под следствием. Девушку обвиняют в мошенничестве, а теперь и в России, и в родном Казахстане на нее заведены уголовные дела. «На блогера Юлию Агееву возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). Аналогичное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбудили и в Казахстане. Агеева всем желающим предлагала заработать на криптовалюте <…> собирала деньги с вкладчиков. В прошлом году предпринимательница сбежала в родной Казахстан», — ознакомились «Известия» с деталями расследования. Агеева за время своей деятельности собрала с инвесторов порядка 680 миллионов рублей. Пострадавшие отдавали ей деньги под расписку, а иногда и вовсе не просили никаких подтверждающих сделку документов. Первое время блогер кому-то даже выплачивала прибыль, но в 2023 году все поступления от нее инвесторам прекратились. Точное число пострадавших пока не известно, но по предварительным подсчетам их может оказаться более 500 человек. За мошенничество в ноябре 2023 года также задержали блогера-коуча Аяза Шабутдинова. Он проводил обучающие тренинги по предпринимательской деятельности и брал за них крупные суммы. Ученики блогера жаловались, что никаких изменений в их жизни после обучения не происходило, а его курсы — это мошенничество. Для возмещения ущерба пострадавшим счета Шабутдинова были арестованы, а сам он находится в СИЗО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Блогер Юлия Агеева, бравшая миллионы от инвесторов для заработка на разнице в курсах криптовалют, а затем сбежавшая в Казахстан, находится под следствием. Девушку обвиняют в мошенничестве, а теперь и в России, и в родном Казахстане на нее заведены уголовные дела. «На блогера Юлию Агееву возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). Аналогичное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбудили и в Казахстане. Агеева всем желающим предлагала заработать на криптовалюте <…> собирала деньги с вкладчиков. В прошлом году предпринимательница сбежала в родной Казахстан», — ознакомились «Известия» с деталями расследования. Агеева за время своей деятельности собрала с инвесторов порядка 680 миллионов рублей. Пострадавшие отдавали ей деньги под расписку, а иногда и вовсе не просили никаких подтверждающих сделку документов. Первое время блогер кому-то даже выплачивала прибыль, но в 2023 году все поступления от нее инвесторам прекратились. Точное число пострадавших пока не известно, но по предварительным подсчетам их может оказаться более 500 человек. За мошенничество в ноябре 2023 года также задержали блогера-коуча Аяза Шабутдинова. Он проводил обучающие тренинги по предпринимательской деятельности и брал за них крупные суммы. Ученики блогера жаловались, что никаких изменений в их жизни после обучения не происходило, а его курсы — это мошенничество. Для возмещения ущерба пострадавшим счета Шабутдинова были арестованы, а сам он находится в СИЗО.