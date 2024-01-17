В деле Аяза Шабутдинова появились новые «жертвы»

Baza: на Аяза Шабутдинова поступило несколько новых заявлений
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Семь человек написали заявления на Аяза Шабутдинова Фото:
новость из сюжета
На блогера Аяза Шабутдинова завели дело о мошенничестве

На блогера-коуча Аяза Шабутдинова поступило еще несколько заявлений в полицию. Об этом сообщил telegram-канал Baza. По информации канала, еще как минимум семь человек обвиняют его в хищении денежных средств.

«Один из пострадавших, 41-летний Олег, рассказывает, что он был обманут пять с половиной лет назад, но написал заявление только сейчас. Олег вспомнил, что в мае 2018 года он заплатил за курсы Аяза около 180000 рублей, но в его жизни так ничего и не изменилось», — говорится в сообщении.

По данным канала, такой же суммой якобы лишилась и 26-летняя Людмила. Отмечается, что остальные пострадавшие заявили, что они отдали за курсы около 300 тысяч рублей.

Авторы канала сообщили, что история у пострадавших одинаковая. Якобы Шабутдинов и гендиректор «Лайк Центра» Василий Алексеев убедили их в высокой результативности образовательной программы и те, поверив мошенникам, платили им деньги. Пострадавшие отметили, что результата от учебы не было, а значит их обманули, а деньги украли.

Шабутдинов был арестован в Москве в начале ноября за свою деятельность: он проводил тренинги для предпринимателей. Он обвиняется в совершении мошеннических действий, передают «Дни.ру». Ему неоднократно предъявляли обвинения и подавали в суд. Таганский суд Москвы продлил до 16 февраля срок ареста Шабутдинова по делу об особо крупном мошенничестве с образовательными курсами, сообщает РАПСИ.

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На блогера-коуча Аяза Шабутдинова поступило еще несколько заявлений в полицию. Об этом сообщил telegram-канал Baza. По информации канала, еще как минимум семь человек обвиняют его в хищении денежных средств. «Один из пострадавших, 41-летний Олег, рассказывает, что он был обманут пять с половиной лет назад, но написал заявление только сейчас. Олег вспомнил, что в мае 2018 года он заплатил за курсы Аяза около 180000 рублей, но в его жизни так ничего и не изменилось», — говорится в сообщении. По данным канала, такой же суммой якобы лишилась и 26-летняя Людмила. Отмечается, что остальные пострадавшие заявили, что они отдали за курсы около 300 тысяч рублей. Авторы канала сообщили, что история у пострадавших одинаковая. Якобы Шабутдинов и гендиректор «Лайк Центра» Василий Алексеев убедили их в высокой результативности образовательной программы и те, поверив мошенникам, платили им деньги. Пострадавшие отметили, что результата от учебы не было, а значит их обманули, а деньги украли. Шабутдинов был арестован в Москве в начале ноября за свою деятельность: он проводил тренинги для предпринимателей. Он обвиняется в совершении мошеннических действий, передают «Дни.ру». Ему неоднократно предъявляли обвинения и подавали в суд. Таганский суд Москвы продлил до 16 февраля срок ареста Шабутдинова по делу об особо крупном мошенничестве с образовательными курсами, сообщает РАПСИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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