В деле Аяза Шабутдинова появились новые «жертвы»

Baza: на Аяза Шабутдинова поступило несколько новых заявлений

17 января 2024 в 10:43 Размер текста - 17 +

Семь человек написали заявления на Аяза Шабутдинова Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета На блогера Аяза Шабутдинова завели дело о мошенничестве На блогера-коуча Аяза Шабутдинова поступило еще несколько заявлений в полицию. Об этом сообщил telegram-канал Baza. По информации канала, еще как минимум семь человек обвиняют его в хищении денежных средств. «Один из пострадавших, 41-летний Олег, рассказывает, что он был обманут пять с половиной лет назад, но написал заявление только сейчас. Олег вспомнил, что в мае 2018 года он заплатил за курсы Аяза около 180000 рублей, но в его жизни так ничего и не изменилось», — говорится в сообщении. По данным канала, такой же суммой якобы лишилась и 26-летняя Людмила. Отмечается, что остальные пострадавшие заявили, что они отдали за курсы около 300 тысяч рублей. Авторы канала сообщили, что история у пострадавших одинаковая. Якобы Шабутдинов и гендиректор «Лайк Центра» Василий Алексеев убедили их в высокой результативности образовательной программы и те, поверив мошенникам, платили им деньги. Пострадавшие отметили, что результата от учебы не было, а значит их обманули, а деньги украли. Шабутдинов был арестован в Москве в начале ноября за свою деятельность: он проводил тренинги для предпринимателей. Он обвиняется в совершении мошеннических действий, передают « Дни.ру ». Ему неоднократно предъявляли обвинения и подавали в суд. Таганский суд Москвы продлил до 16 февраля срок ареста Шабутдинова по делу об особо крупном мошенничестве с образовательными курсами, сообщает РАПСИ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На блогера-коуча Аяза Шабутдинова поступило еще несколько заявлений в полицию. Об этом сообщил telegram-канал Baza. По информации канала, еще как минимум семь человек обвиняют его в хищении денежных средств. «Один из пострадавших, 41-летний Олег, рассказывает, что он был обманут пять с половиной лет назад, но написал заявление только сейчас. Олег вспомнил, что в мае 2018 года он заплатил за курсы Аяза около 180000 рублей, но в его жизни так ничего и не изменилось», — говорится в сообщении. По данным канала, такой же суммой якобы лишилась и 26-летняя Людмила. Отмечается, что остальные пострадавшие заявили, что они отдали за курсы около 300 тысяч рублей. Авторы канала сообщили, что история у пострадавших одинаковая. Якобы Шабутдинов и гендиректор «Лайк Центра» Василий Алексеев убедили их в высокой результативности образовательной программы и те, поверив мошенникам, платили им деньги. Пострадавшие отметили, что результата от учебы не было, а значит их обманули, а деньги украли. Шабутдинов был арестован в Москве в начале ноября за свою деятельность: он проводил тренинги для предпринимателей. Он обвиняется в совершении мошеннических действий, передают «Дни.ру». Ему неоднократно предъявляли обвинения и подавали в суд. Таганский суд Москвы продлил до 16 февраля срок ареста Шабутдинова по делу об особо крупном мошенничестве с образовательными курсами, сообщает РАПСИ.