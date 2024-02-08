Путин преподал урок истории Такеру Карлсону

09 февраля 2024 в 04:09 Размер текста - 17 +

Путин вспомнил исторические связи РФ и Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин рассказал журналисту Такеру Карлсону о том, как начались взаимоотношения РФ и Украины. Лидер страны отметил, что «Поскольку ваше основное образование — историческое, то я позволю себе небольшой экскурс в историю. С чего начались наши отношения с Украиной? Откуда она взялась?» — сказал Путин в интервью, опубликованном на официальном сайте Карлсона. Путин рассказал далее о том, что после развала СССР Украина «утащила с собой» все, что получила «с барского плеча» России. По его словам, обе страны «рано или поздно» договорятся.

Президент России Владимир Путин рассказал журналисту Такеру Карлсону о том, как начались взаимоотношения РФ и Украины. Лидер страны отметил, что «Поскольку ваше основное образование — историческое, то я позволю себе небольшой экскурс в историю. С чего начались наши отношения с Украиной? Откуда она взялась?» — сказал Путин в интервью, опубликованном на официальном сайте Карлсона. Путин рассказал далее о том, что после развала СССР Украина «утащила с собой» все, что получила «с барского плеча» России. По его словам, обе страны «рано или поздно» договорятся.