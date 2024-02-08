08 февраля 2024

Путин преподал урок истории Такеру Карлсону

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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Путин вспомнил исторические связи РФ и Украины Фото:

Президент России Владимир Путин рассказал журналисту Такеру Карлсону о том, как начались взаимоотношения РФ и Украины. Лидер страны отметил, что

«Поскольку ваше основное образование — историческое, то я позволю себе небольшой экскурс в историю. С чего начались наши отношения с Украиной? Откуда она взялась?» — сказал Путин в интервью, опубликованном на официальном сайте Карлсона.

Путин рассказал далее о том, что после развала СССР Украина «утащила с собой» все, что получила «с барского плеча» России. По его словам, обе страны «рано или поздно» договорятся.

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Президент России Владимир Путин рассказал журналисту Такеру Карлсону о том, как начались взаимоотношения РФ и Украины. Лидер страны отметил, что «Поскольку ваше основное образование — историческое, то я позволю себе небольшой экскурс в историю. С чего начались наши отношения с Украиной? Откуда она взялась?» — сказал Путин в интервью, опубликованном на официальном сайте Карлсона. Путин рассказал далее о том, что после развала СССР Украина «утащила с собой» все, что получила «с барского плеча» России. По его словам, обе страны «рано или поздно» договорятся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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