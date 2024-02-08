08 февраля 2024

Роспотребнадзор раскрыл количество больных корью в ХМАО

Известия: в ХМАО с начала 2024 года зафиксировано 106 случаев кори
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО с начала 2024 года выявлено 106 заболевших корью Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе с начала 2024 года зарегистрировано 106 случаев заболевания кори. По данным Роспотребнадзора, Югра занимает вторую строчку антирейтинга по количеству инфицированных в стране.

«Антилидерами по распространению кори, согласно заявлениям местных властей и территориальных органов Роспотребнадзора, после Ростовской области стал также Ханты-Мансийский АО. Там с начала года насчитали уже 106 случаев кори», — передают «Известия» информацию ведомства.

Всего с начала года заболевание обнаружено в 46 регионах. В Роспотребнадзоре уточняют, что ситуация по распространению болезни находится под контролем.

В ХМАО 82% от общей доли заболевших корью югорчан составляют те, кто вернулся из поездок, еще 15% заболели после контакта с заразившимся. Цикличный подъем уровня заболеваемости происходит, в том числе из-за отсутствия прививок у граждан.

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В Ханты-Мансийском автономном округе с начала 2024 года зарегистрировано 106 случаев заболевания кори. По данным Роспотребнадзора, Югра занимает вторую строчку антирейтинга по количеству инфицированных в стране. «Антилидерами по распространению кори, согласно заявлениям местных властей и территориальных органов Роспотребнадзора, после Ростовской области стал также Ханты-Мансийский АО. Там с начала года насчитали уже 106 случаев кори», — передают «Известия» информацию ведомства. Всего с начала года заболевание обнаружено в 46 регионах. В Роспотребнадзоре уточняют, что ситуация по распространению болезни находится под контролем. В ХМАО 82% от общей доли заболевших корью югорчан составляют те, кто вернулся из поездок, еще 15% заболели после контакта с заразившимся. Цикличный подъем уровня заболеваемости происходит, в том числе из-за отсутствия прививок у граждан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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