Роспотребнадзор раскрыл количество больных корью в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе с начала 2024 года зарегистрировано 106 случаев заболевания кори. По данным Роспотребнадзора, Югра занимает вторую строчку антирейтинга по количеству инфицированных в стране.
«Антилидерами по распространению кори, согласно заявлениям местных властей и территориальных органов Роспотребнадзора, после Ростовской области стал также Ханты-Мансийский АО. Там с начала года насчитали уже 106 случаев кори», — передают «Известия» информацию ведомства.
Всего с начала года заболевание обнаружено в 46 регионах. В Роспотребнадзоре уточняют, что ситуация по распространению болезни находится под контролем.
В ХМАО 82% от общей доли заболевших корью югорчан составляют те, кто вернулся из поездок, еще 15% заболели после контакта с заразившимся. Цикличный подъем уровня заболеваемости происходит, в том числе из-за отсутствия прививок у граждан.
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