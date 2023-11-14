14 ноября 2023

Всплеск заболеваемости корью в ХМАО происходит из-за приезжих

© Служба новостей «URA.RU»
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Таможенный пост «Аэропорт Баландино», прибытие рейса Душанбе - Челябинск. Челябинск , инфекция, корь, медики, российский паспорт, санитарный контроль, ковид, тест на ковид, роспотребнадзор
Большая часть выявленных случаев заболевания корью в ХМАО завезены Фото:

Доля завезенных случаев кори в ХМАО составляет 82%, еще 15% заболели после контакта с заразившимся. Цикличный подъем уровня заболеваемости происходит в том числе из-за не привитых граждан, прибывших из стран ближнего зарубежья. Об этом сообщается на сайте окружного управления Роспотребнадзора.

«В 2023 году наблюдается очередной циклический подъем, традиционный для кори. В некоторых регионах рост заболеваемости преимущественно за счет не привитых граждан, в том числе прибывших из стран ближнего зарубежья. Из всех зарегистрированных случаев импортированы 3% всех случаев, завезены 82%, связаны с завезенными, т. е. семейные 15% случаев. 80% заболевших были не привитыми против кори», — сообщается в публикации на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре югорчан призывают прививаться от кори. Особенно это касается детей и взрослых, которые ранее не вакцинировались и не переносили заболевание.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что учеников школы №17 в Нижневартовске (ХМАО) перевели на дистанционное обучение из-за младшеклассника, у которого обнаружили корь. Однако эта мера коснулась только тех, кто не привит от болезни.

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Доля завезенных случаев кори в ХМАО составляет 82%, еще 15% заболели после контакта с заразившимся. Цикличный подъем уровня заболеваемости происходит в том числе из-за не привитых граждан, прибывших из стран ближнего зарубежья. Об этом сообщается на сайте окружного управления Роспотребнадзора. «В 2023 году наблюдается очередной циклический подъем, традиционный для кори. В некоторых регионах рост заболеваемости преимущественно за счет не привитых граждан, в том числе прибывших из стран ближнего зарубежья. Из всех зарегистрированных случаев импортированы 3% всех случаев, завезены 82%, связаны с завезенными, т. е. семейные 15% случаев. 80% заболевших были не привитыми против кори», — сообщается в публикации на сайте ведомства. В Роспотребнадзоре югорчан призывают прививаться от кори. Особенно это касается детей и взрослых, которые ранее не вакцинировались и не переносили заболевание. Ранее URA.RU рассказывало о том, что учеников школы №17 в Нижневартовске (ХМАО) перевели на дистанционное обучение из-за младшеклассника, у которого обнаружили корь. Однако эта мера коснулась только тех, кто не привит от болезни.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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