Всплеск заболеваемости корью в ХМАО происходит из-за приезжих

15 ноября 2023 в 14:58 Размер текста - 17 +

Большая часть выявленных случаев заболевания корью в ХМАО завезены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Доля завезенных случаев кори в ХМАО составляет 82%, еще 15% заболели после контакта с заразившимся. Цикличный подъем уровня заболеваемости происходит в том числе из-за не привитых граждан, прибывших из стран ближнего зарубежья. Об этом сообщается на сайте окружного управления Роспотребнадзора. «В 2023 году наблюдается очередной циклический подъем, традиционный для кори. В некоторых регионах рост заболеваемости преимущественно за счет не привитых граждан, в том числе прибывших из стран ближнего зарубежья. Из всех зарегистрированных случаев импортированы 3% всех случаев, завезены 82%, связаны с завезенными, т. е. семейные 15% случаев. 80% заболевших были не привитыми против кори», — сообщается в публикации на сайте ведомства. В Роспотребнадзоре югорчан призывают прививаться от кори. Особенно это касается детей и взрослых, которые ранее не вакцинировались и не переносили заболевание. Ранее URA.RU рассказывало о том, что учеников школы №17 в Нижневартовске (ХМАО) перевели на дистанционное обучение из-за младшеклассника, у которого обнаружили корь. Однако эта мера коснулась только тех, кто не привит от болезни.

Доля завезенных случаев кори в ХМАО составляет 82%, еще 15% заболели после контакта с заразившимся. Цикличный подъем уровня заболеваемости происходит в том числе из-за не привитых граждан, прибывших из стран ближнего зарубежья. Об этом сообщается на сайте окружного управления Роспотребнадзора. «В 2023 году наблюдается очередной циклический подъем, традиционный для кори. В некоторых регионах рост заболеваемости преимущественно за счет не привитых граждан, в том числе прибывших из стран ближнего зарубежья. Из всех зарегистрированных случаев импортированы 3% всех случаев, завезены 82%, связаны с завезенными, т. е. семейные 15% случаев. 80% заболевших были не привитыми против кори», — сообщается в публикации на сайте ведомства. В Роспотребнадзоре югорчан призывают прививаться от кори. Особенно это касается детей и взрослых, которые ранее не вакцинировались и не переносили заболевание. Ранее URA.RU рассказывало о том, что учеников школы №17 в Нижневартовске (ХМАО) перевели на дистанционное обучение из-за младшеклассника, у которого обнаружили корь. Однако эта мера коснулась только тех, кто не привит от болезни.