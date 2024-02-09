Карлсон высказался о статусе Крыма после интервью с Путиным

Карлсон: только безумцы могут считать, что Россия уступит Крым
© Служба новостей «URA.RU»
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Такер заявил, что Путин не уступит Крым Украине Фото:

Американский журналист Такер Карлсон назвал очевидным то, что президент РФ Владимир Путин ни при каких обстоятельства не отдаст Крым. Об этом он заявил после проведенного интервью с российским лидером.

«Крым находился в руках России еще в начале этой войны. Поэтому, если вы действительно считаете, что в качестве условия для достижения мира Путин должен будет отдать Крым, то вы безумны», — заявил Карлсон, подводя итоги интервью. Видео с выступлением журналиста опубликовано на его официальном сайте. Такер также сделал акцент на том, что российский президент готов мирному разрешению конфликта на Украине.

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Американский журналист Такер Карлсон назвал очевидным то, что президент РФ Владимир Путин ни при каких обстоятельства не отдаст Крым. Об этом он заявил после проведенного интервью с российским лидером. «Крым находился в руках России еще в начале этой войны. Поэтому, если вы действительно считаете, что в качестве условия для достижения мира Путин должен будет отдать Крым, то вы безумны», — заявил Карлсон, подводя итоги интервью. Видео с выступлением журналиста опубликовано на его официальном сайте. Такер также сделал акцент на том, что российский президент готов мирному разрешению конфликта на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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