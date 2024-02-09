Карлсон высказался о статусе Крыма после интервью с Путиным

Такер заявил, что Путин не уступит Крым УкраинеФото: Flickr / Gage Skidmore / CC BY-SA 4.0
Американский журналист Такер Карлсон назвал очевидным то, что президент РФ Владимир Путин ни при каких обстоятельства не отдаст Крым. Об этом он заявил после проведенного интервью с российским лидером.
«Крым находился в руках России еще в начале этой войны. Поэтому, если вы действительно считаете, что в качестве условия для достижения мира Путин должен будет отдать Крым, то вы безумны», — заявил Карлсон, подводя итоги интервью. Видео с выступлением журналиста опубликовано на его официальном сайте. Такер также сделал акцент на том, что российский президент готов мирному разрешению конфликта на Украине.
Американский журналист Такер Карлсон назвал очевидным то, что президент РФ Владимир Путин ни при каких обстоятельства не отдаст Крым. Об этом он заявил после проведенного интервью с российским лидером. «Крым находился в руках России еще в начале этой войны. Поэтому, если вы действительно считаете, что в качестве условия для достижения мира Путин должен будет отдать Крым, то вы безумны», — заявил Карлсон, подводя итоги интервью. Видео с выступлением журналиста опубликовано на его официальном сайте. Такер также сделал акцент на том, что российский президент готов мирному разрешению конфликта на Украине.