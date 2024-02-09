Путин раскрыл, как и зачем Зеленский обманул украинцев

Путин: Зеленский хотел на Украине мира, но не стал ссориться с неонацистами

09 февраля 2024 в 08:04 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский пришел к власти на ожиданиях привести Украину к миру, заявил Путин Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону Президент Украины Владимир Зеленский пришел к власти благодаря украинскому народу, который ожидал, что он приведет страну к миру, однако позже он понял, что с неонацистами и националистами лучше не конфликтовать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, Зеленский обманул избирателей, которые надеялись на окончание войны на Украине. Новость по теме Что сказал Путин о ситуации на Украине журналисту Карлсону: главные заявления «Он пришел к власти в надежде украинского народа, что он приведет Украину к миру. Он говорил об этом», — сказал Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону. Он добавил, что когда Зеленский стал главой страны, он понял, что с неонацистами и националистами лучше не конфликтовать, потому что они агрессивны. Кроме того, он осознал, что Запад поддерживает Украину и поддерживать тех, кто враждует с Россией, что выгодно и безопасно. По словам Путина, в связи с этим Зеленский занял соответствующую позицию, несмотря на свои обещания положить конец войне. «Он обманул своих избирателей», — заключил российский лидер. Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Его опубликовали 9 февраля. Карлсон убежден, что население англоязычных стран ничего не знает о конфликте на Украине, поскольку западные СМИ не раскрывают всей правды. В интервью Путин рассказал, что беседовал с Зеленским о том, почему он поддерживает неонацистов, однако не стал говорить о том, что ответил украинский лидер, передает MK.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский пришел к власти благодаря украинскому народу, который ожидал, что он приведет страну к миру, однако позже он понял, что с неонацистами и националистами лучше не конфликтовать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, Зеленский обманул избирателей, которые надеялись на окончание войны на Украине. «Он пришел к власти в надежде украинского народа, что он приведет Украину к миру. Он говорил об этом», — сказал Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону. Он добавил, что когда Зеленский стал главой страны, он понял, что с неонацистами и националистами лучше не конфликтовать, потому что они агрессивны. Кроме того, он осознал, что Запад поддерживает Украину и поддерживать тех, кто враждует с Россией, что выгодно и безопасно. По словам Путина, в связи с этим Зеленский занял соответствующую позицию, несмотря на свои обещания положить конец войне. «Он обманул своих избирателей», — заключил российский лидер. Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Его опубликовали 9 февраля. Карлсон убежден, что население англоязычных стран ничего не знает о конфликте на Украине, поскольку западные СМИ не раскрывают всей правды. В интервью Путин рассказал, что беседовал с Зеленским о том, почему он поддерживает неонацистов, однако не стал говорить о том, что ответил украинский лидер, передает MK.RU.