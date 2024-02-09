Путин раскрыл, как и зачем Зеленский обманул украинцев

Путин: Зеленский хотел на Украине мира, но не стал ссориться с неонацистами
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
Владимир Зеленский пришел к власти на ожиданиях привести Украину к миру, заявил Путин Фото:
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Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону

Президент Украины Владимир Зеленский пришел к власти благодаря украинскому народу, который ожидал, что он приведет страну к миру, однако позже он понял, что с неонацистами и националистами лучше не конфликтовать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, Зеленский обманул избирателей, которые надеялись на окончание войны на Украине.

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Что сказал Путин о ситуации на Украине журналисту Карлсону: главные заявления

«Он пришел к власти в надежде украинского народа, что он приведет Украину к миру. Он говорил об этом», — сказал Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону. Он добавил, что когда Зеленский стал главой страны, он понял, что с неонацистами и националистами лучше не конфликтовать, потому что они агрессивны. Кроме того, он осознал, что Запад поддерживает Украину и поддерживать тех, кто враждует с Россией, что выгодно и безопасно.

По словам Путина, в связи с этим Зеленский занял соответствующую позицию, несмотря на свои обещания положить конец войне. «Он обманул своих избирателей», — заключил российский лидер.

Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Его опубликовали 9 февраля. Карлсон убежден, что население англоязычных стран ничего не знает о конфликте на Украине, поскольку западные СМИ не раскрывают всей правды. В интервью Путин рассказал, что беседовал с Зеленским о том, почему он поддерживает неонацистов, однако не стал говорить о том, что ответил украинский лидер, передает MK.RU.

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Президент Украины Владимир Зеленский пришел к власти благодаря украинскому народу, который ожидал, что он приведет страну к миру, однако позже он понял, что с неонацистами и националистами лучше не конфликтовать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, Зеленский обманул избирателей, которые надеялись на окончание войны на Украине. «Он пришел к власти в надежде украинского народа, что он приведет Украину к миру. Он говорил об этом», — сказал Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону. Он добавил, что когда Зеленский стал главой страны, он понял, что с неонацистами и националистами лучше не конфликтовать, потому что они агрессивны. Кроме того, он осознал, что Запад поддерживает Украину и поддерживать тех, кто враждует с Россией, что выгодно и безопасно. По словам Путина, в связи с этим Зеленский занял соответствующую позицию, несмотря на свои обещания положить конец войне. «Он обманул своих избирателей», — заключил российский лидер. Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Его опубликовали 9 февраля. Карлсон убежден, что население англоязычных стран ничего не знает о конфликте на Украине, поскольку западные СМИ не раскрывают всей правды. В интервью Путин рассказал, что беседовал с Зеленским о том, почему он поддерживает неонацистов, однако не стал говорить о том, что ответил украинский лидер, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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