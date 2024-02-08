08 февраля 2024

Курганская полиция предупредила об аферистах, притворяющихся единороссами

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме "Хакер". Челябинск, мошенник, жулик, киберпреступность, обман, информационная безопасность, it-технологиии, преступление, жульничество, пиратство
Аферисты предлагают пройти опрос за вознаграждение в 2500 рублей Фото:

Курганские полицейские предупредили о схеме мошенничества под видом опросов от партии «Единая Россия», которые проводятся якобы за вознаграждение. Мошенники предлагают скачать фейковое мобильное приложение и получают доступ к данным телефона, пояснили в пресс-службе регионального УМВД.

«Аферисты от имени партии „Единая Россия“ предлагают принять участие в опросе за 2,5 тысяч рублей. Для этого предлагается скачать фейковое мобильное приложение с поддельного магазина Google Play, в котором замаскирован Android-троян. После прохождения опроса о предстоящих выборах жертвам предлагается ввести данные банковской карты для получения вознаграждения», — говорится в сообщении УМВД по Курганской области.

Поддельное приложение ведет на страницу, которая запрашивает доступ к СМС и контактам мобильного устройства пользователя. Мошенники могут узнать СМС с кодом подтверждения банковского перевода без ведома владельца телефона.

URA.RU писало, что мошенники обманывают ямальцев от имени «Единой России». В региональном представительстве ЕР заявили, что никаких опросов не проводят. Случаи интернет-мошенничества от фальшивых единороссов уже были замечены в нескольких субъектах страны.

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Курганские полицейские предупредили о схеме мошенничества под видом опросов от партии «Единая Россия», которые проводятся якобы за вознаграждение. Мошенники предлагают скачать фейковое мобильное приложение и получают доступ к данным телефона, пояснили в пресс-службе регионального УМВД. «Аферисты от имени партии „Единая Россия“ предлагают принять участие в опросе за 2,5 тысяч рублей. Для этого предлагается скачать фейковое мобильное приложение с поддельного магазина Google Play, в котором замаскирован Android-троян. После прохождения опроса о предстоящих выборах жертвам предлагается ввести данные банковской карты для получения вознаграждения», — говорится в сообщении УМВД по Курганской области. Поддельное приложение ведет на страницу, которая запрашивает доступ к СМС и контактам мобильного устройства пользователя. Мошенники могут узнать СМС с кодом подтверждения банковского перевода без ведома владельца телефона. URA.RU писало, что мошенники обманывают ямальцев от имени «Единой России». В региональном представительстве ЕР заявили, что никаких опросов не проводят. Случаи интернет-мошенничества от фальшивых единороссов уже были замечены в нескольких субъектах страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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