Курганская полиция предупредила об аферистах, притворяющихся единороссами

09 февраля 2024 в 09:43 Размер текста - 17 +

Аферисты предлагают пройти опрос за вознаграждение в 2500 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Курганские полицейские предупредили о схеме мошенничества под видом опросов от партии «Единая Россия», которые проводятся якобы за вознаграждение. Мошенники предлагают скачать фейковое мобильное приложение и получают доступ к данным телефона, пояснили в пресс-службе регионального УМВД. «Аферисты от имени партии „Единая Россия“ предлагают принять участие в опросе за 2,5 тысяч рублей. Для этого предлагается скачать фейковое мобильное приложение с поддельного магазина Google Play, в котором замаскирован Android-троян. После прохождения опроса о предстоящих выборах жертвам предлагается ввести данные банковской карты для получения вознаграждения», — говорится в сообщении УМВД по Курганской области. Поддельное приложение ведет на страницу, которая запрашивает доступ к СМС и контактам мобильного устройства пользователя. Мошенники могут узнать СМС с кодом подтверждения банковского перевода без ведома владельца телефона. URA.RU писало, что мошенники обманывают ямальцев от имени «Единой России». В региональном представительстве ЕР заявили, что никаких опросов не проводят. Случаи интернет-мошенничества от фальшивых единороссов уже были замечены в нескольких субъектах страны.

Курганские полицейские предупредили о схеме мошенничества под видом опросов от партии «Единая Россия», которые проводятся якобы за вознаграждение. Мошенники предлагают скачать фейковое мобильное приложение и получают доступ к данным телефона, пояснили в пресс-службе регионального УМВД. «Аферисты от имени партии „Единая Россия“ предлагают принять участие в опросе за 2,5 тысяч рублей. Для этого предлагается скачать фейковое мобильное приложение с поддельного магазина Google Play, в котором замаскирован Android-троян. После прохождения опроса о предстоящих выборах жертвам предлагается ввести данные банковской карты для получения вознаграждения», — говорится в сообщении УМВД по Курганской области. Поддельное приложение ведет на страницу, которая запрашивает доступ к СМС и контактам мобильного устройства пользователя. Мошенники могут узнать СМС с кодом подтверждения банковского перевода без ведома владельца телефона. URA.RU писало, что мошенники обманывают ямальцев от имени «Единой России». В региональном представительстве ЕР заявили, что никаких опросов не проводят. Случаи интернет-мошенничества от фальшивых единороссов уже были замечены в нескольких субъектах страны.