В Екатеринбурге поднимут арендную плату для владельцев ларьков

09 февраля 2024 в 12:34 Размер текста - 17 +

Новые условия могут вступить в силу с 1 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В администрации Екатеринбурга предложили внести изменения в положение о нестационарной торговле и увеличить арендную плату с уличных киосков. Об этом на онлайн-брифинге заявил начальник департамента потребительского рынка и услуг Максим Чаплыгин. «Мы видим, что некоторые стационарные объекты вносят маленькую плату за размещение, что является несправедливой и нерыночной [ценой]. Поэтому предлагаем изменить порядок определения размера платы за размещение», — заявил Чаплыгин. Изменения в положении об уличной торговле могут вступить в силу с 1 сентября 2024 года. По словам Чаплыгина, предлагается ввести дополнительный коэффициент, который будет рассчитываться исходя из таких показателей, как место размещения киоска. То есть сумма арендной платы будет отличаться в центральной и удаленной части города. Также предлагается введение коэффициента, предусматривающего размещение объекта относительно пассажиропотока.



Изменения коснутся только новых ларьков. Те, кто на сегодня работают по заключенным договорам, остаются на старых условиях. Ранее агентство сообщало, что для предпринимателей, которые торгуют в границах так называемого «утюга» (улицы Восточная — Московская — Челюскинцев — Фурманова), плата может увеличиться шестикратно.

В администрации Екатеринбурга предложили внести изменения в положение о нестационарной торговле и увеличить арендную плату с уличных киосков. Об этом на онлайн-брифинге заявил начальник департамента потребительского рынка и услуг Максим Чаплыгин. «Мы видим, что некоторые стационарные объекты вносят маленькую плату за размещение, что является несправедливой и нерыночной [ценой]. Поэтому предлагаем изменить порядок определения размера платы за размещение», — заявил Чаплыгин. Изменения в положении об уличной торговле могут вступить в силу с 1 сентября 2024 года. По словам Чаплыгина, предлагается ввести дополнительный коэффициент, который будет рассчитываться исходя из таких показателей, как место размещения киоска. То есть сумма арендной платы будет отличаться в центральной и удаленной части города. Также предлагается введение коэффициента, предусматривающего размещение объекта относительно пассажиропотока. Изменения коснутся только новых ларьков. Те, кто на сегодня работают по заключенным договорам, остаются на старых условиях. Ранее агентство сообщало, что для предпринимателей, которые торгуют в границах так называемого «утюга» (улицы Восточная — Московская — Челюскинцев — Фурманова), плата может увеличиться шестикратно.