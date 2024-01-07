Мэр Екатеринбурга вмешался в два конфликта перед Новым годом

После праздников будет столько же. Или больше — ведь в новой думе грядет мощный передел

07 января 2024 в 21:13 Размер текста - 17 +

Когда назначали нового спикера, Алексей Орлов публично брал на себя обязательство помогать ей в разрешении конфликтов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новая гордума Екатеринбурга, которую мэр Алексей Орлов формировал под себя с большими усилиями, уже в первые три месяца показала, что не будет спокойной. По данным URA.RU, только в декабре Орлову пришлось вмешаться как минимум в два конфликта. Причем один из них — задевающий королей торговли — вот-вот возобновится. Раскрывая суть противоречий, собеседники в муниципальной власти анонсируют новые столкновения. В конце ноября комиссия думы по бюджету неожиданно отклонила запрос минспорта и «Екатеринбург Арены» (главное наследие чемпионата мира по футболу-2018) на освобождение стадиона от земельного налога еще на два года. С 1 января федерация прекращает финансировать объект, ему надо выходить на самоокупаемость, объясняла замминистра Ольга Белоножкина. Основными публичными противниками решения были депутаты Дмитрий Николаев и Александр Колесников. Они входят в команду руководителя думской фракции «Единой России» Алексея Вихарева, который, как считается, и контролирует комиссию. В администрации были уверены: это попытка вызвать чиновников на разговор по какой-то более серьезной теме. Запрос по «Екатеринбург Арене» едва не обернулся скандалом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Однако источник URA.RU в думе парировал: «Минспорта и руководство арены просто не подготовились к вопросу, выбрали слабого докладчика (Белоножкину — прим. ред.). Депутаты, включая [спикера Анну] Гурарий, посчитали это неуважением». Грозил большой скандал. По словам второго собеседника, состоялась кулуарная встреча с участием нескольких сторон, включая Орлова. И именно после нее все-таки утвердили компромиссный вариант: освобождение арены от налога продлевается на год, в течение этого срока запрещено убирать из названия слово «Екатеринбург». В декабре 2024-го льготу, возможно, распространят и на 2025-й. Сергей Козлов еще во время выборов говорил про интересы малого бизнеса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Другой спор серьезнее. В ноябре депутат Сергей Козлов — протеже УГМК, помогавшей Орлову на выборах, — инициировал поправки в положение о нестационарной (уличной) торговле. Они содержат важные для коммерсантов уточнения порядка заключения арендных соглашений, регламентируют — то есть ограничивают самостоятельность чиновников — земельные аукционы. Профильного вице-мэра Дмитрия Ноженко это не может устраивать. По его просьбе или собственной инициативе Орлов позвал Козлова на разговор. Как утверждает третий источник, Орлов и Козлов договорились, что депутат отзовет свои предложения, но они будут учтены в проекте поправок, подготовленном администрацией. Мэру важно, чтобы изменения исходили именно от его команды: наведение порядка в этой сфере — его личный проект. Новость по теме Орлов испытывает стыд за ларьки в городе Козлов отозвать не успел. Направленный им в думу пакет документов заблокировала Гурарий — якобы из-за ошибок в оформлении. Проект мэрии сейчас проходит оценку регулирующего воздействия. Предложения Козлова в нем действительно отражены. Но не все. Базовое расхождение в том, что городской комитет по товарному рынку при расчете стоимости размещения торговых точек вводит два новых коэффициента: первый — учитывает место размещения объекта, второй — близость к остановкам. Для некоторых предпринимателей, торгующих в границах так называемого «утюга» (улицы Восточная — Московская — Челюскинцев — Фурманова), плата может увеличиться шестикратно. Плату для коммерсантов хотят поднять в разы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Еще одно важное отличие в том, что в проекте мэрии не прописаны сроки проведения аукционов. А также не предусмотрена смена специализации и площади объекта уже по ходу действия договора. «Поэтому конфликт не исчерпан», — полагает источник. В администрации считают, что Козлов действует в связке с авторитетной бизнес-группой «Четырехсотые», одним из основных игроков на рынке уличной торговли. Узнать, так ли это, у самого Козлова, к моменту публикации не удалось: его телефон на автоответчике. После последнего заседания думы 26 декабря он подтверждал корреспонденту, что общался на эту тему с Орловым. Однако без подробностей. Как минимум дважды перед Новым годом с рассмотрения думы снимали вопрос о распределении третьей ставки. Зарплату в думе получают председатель, его первый зам и один из депутатов, за кого проголосуют коллеги. В предыдущем созыве это была сначала Елена Бондаренко (помощница владельца AVS Group Валерия Савельева), а затем Ира Овчинникова — прежний руководитель думской фракции ЕР. Мэрия и Гурарий, по данным URA.RU, хотят отдать третью ставку переизбравшейся Бондаренко. Но заявки также направили Ксения Лещенко и Алексей Мещеряков из команды Вихарева. Один из источников агентства объяснил, что выдвижение Лещенко и Мещерякова — очевидно, не нуждающихся в деньгах (100-120 тысяч рублей) — имеет целью запустить обсуждение о том, чтобы эта третья ставка была «гуляющей», по очереди переходила от депутата к депутату в течение работы всего созыва. Так каждый народный избранник получал бы стаж муниципальной службы, пусть и незначительный. Косвенно эту версию подтвердил и Мещеряков. Он отметил, что сейчас учится в УрГЭУ по направлению «Государственное и муниципальное управление», и стаж ему «был бы полезен для дальнейшей карьеры». Алексею Мещерякову, по его словам, нужны не деньги, а стаж Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Решения пока нет. «У Орлова ситуация на контроле», — отметил информированный собеседник. Под конец работы прошлого созыва думы Орлов и его зам Марина Фадеева создали должность второго вице-спикера. Еще тогда поговаривали, что делается это для того, чтобы повысить интерес дружественной Орлову УГМК к участию в выборах: людям уровня Ильи Бондарева, гендиректора ООО «Агро-Актив» (принадлежит промышленнику Андрею Козицыну) быть рядовым депутатом неинтересно. Так и получилось: Бондарев в сентябре стал вторым вице-спикером. Правда, его функционал до сих пор не определен. И пока единственное, что Бондарев получил от своего депутатства, — возможность сдавать декларации на себя и жену. Илья Бондарев хочет заниматься в думе серьезными делами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Желая изменить положение вещей, приступить к настоящей работе, он, как утверждает четвертый источник URA.RU во власти, предложил Гурарий распределить между ее двумя заместителями думские комиссии. Он, Бондарев, стал бы куратором самых ресурсных — по городскому хозяйству, бюджету, экономике и муниципальной собственности. А первый зам Гурарий Михаил Матвеев (ассоциируется с ГК «Ренова») следил бы за комиссиями по местному самоуправлению, образованию, соцзащите и безопасности жизнедеятельности. Похожее распределение действует в заксобрании. Задумка Бондарева содержала важное уточнение: вице-спикер может возвращать на доработку любое решение любой из курируемых им комиссий. Представленные в думе кланы выступили против — их влияние при таком раскладе существенно снижается. По одной версии, именно из-за этого Гурарий в последний момент отклонила запрос Бондарева. Согласно другой — спикер сама, без консультаций с кем-либо, посчитала задумку взрывоопасной. Опрошенные корреспондентом депутаты настаивают: хотя Орлов свое мнение уже высказал, конфликт не исчерпан, это будет один из главных сюжетов начала 2024-го. Получить комментарии самих Анны Гурарий и Ильи Бондарева к моменту публикации не удалось. Их ответы на вопросы агентства ожидаются. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новая гордума Екатеринбурга, которую мэр Алексей Орлов формировал под себя с большими усилиями, уже в первые три месяца показала, что не будет спокойной. По данным URA.RU, только в декабре Орлову пришлось вмешаться как минимум в два конфликта. Причем один из них — задевающий королей торговли — вот-вот возобновится. Раскрывая суть противоречий, собеседники в муниципальной власти анонсируют новые столкновения. В конце ноября комиссия думы по бюджету неожиданно отклонила запрос минспорта и «Екатеринбург Арены» (главное наследие чемпионата мира по футболу-2018) на освобождение стадиона от земельного налога еще на два года. С 1 января федерация прекращает финансировать объект, ему надо выходить на самоокупаемость, объясняла замминистра Ольга Белоножкина. Основными публичными противниками решения были депутаты Дмитрий Николаев и Александр Колесников. Они входят в команду руководителя думской фракции «Единой России» Алексея Вихарева, который, как считается, и контролирует комиссию. В администрации были уверены: это попытка вызвать чиновников на разговор по какой-то более серьезной теме. Однако источник URA.RU в думе парировал: «Минспорта и руководство арены просто не подготовились к вопросу, выбрали слабого докладчика (Белоножкину — прим. ред.). Депутаты, включая [спикера Анну] Гурарий, посчитали это неуважением». Грозил большой скандал. По словам второго собеседника, состоялась кулуарная встреча с участием нескольких сторон, включая Орлова. И именно после нее все-таки утвердили компромиссный вариант: освобождение арены от налога продлевается на год, в течение этого срока запрещено убирать из названия слово «Екатеринбург». В декабре 2024-го льготу, возможно, распространят и на 2025-й. Другой спор серьезнее. В ноябре депутат Сергей Козлов — протеже УГМК, помогавшей Орлову на выборах, — инициировал поправки в положение о нестационарной (уличной) торговле. Они содержат важные для коммерсантов уточнения порядка заключения арендных соглашений, регламентируют — то есть ограничивают самостоятельность чиновников — земельные аукционы. Профильного вице-мэра Дмитрия Ноженко это не может устраивать. По его просьбе или собственной инициативе Орлов позвал Козлова на разговор. Как утверждает третий источник, Орлов и Козлов договорились, что депутат отзовет свои предложения, но они будут учтены в проекте поправок, подготовленном администрацией. Мэру важно, чтобы изменения исходили именно от его команды: наведение порядка в этой сфере — его личный проект. Козлов отозвать не успел. Направленный им в думу пакет документов заблокировала Гурарий — якобы из-за ошибок в оформлении. Проект мэрии сейчас проходит оценку регулирующего воздействия. Предложения Козлова в нем действительно отражены. Но не все. Базовое расхождение в том, что городской комитет по товарному рынку при расчете стоимости размещения торговых точек вводит два новых коэффициента: первый — учитывает место размещения объекта, второй — близость к остановкам. Для некоторых предпринимателей, торгующих в границах так называемого «утюга» (улицы Восточная — Московская — Челюскинцев — Фурманова), плата может увеличиться шестикратно. Еще одно важное отличие в том, что в проекте мэрии не прописаны сроки проведения аукционов. А также не предусмотрена смена специализации и площади объекта уже по ходу действия договора. «Поэтому конфликт не исчерпан», — полагает источник. В администрации считают, что Козлов действует в связке с авторитетной бизнес-группой «Четырехсотые», одним из основных игроков на рынке уличной торговли. Узнать, так ли это, у самого Козлова, к моменту публикации не удалось: его телефон на автоответчике. После последнего заседания думы 26 декабря он подтверждал корреспонденту, что общался на эту тему с Орловым. Однако без подробностей. Как минимум дважды перед Новым годом с рассмотрения думы снимали вопрос о распределении третьей ставки. Зарплату в думе получают председатель, его первый зам и один из депутатов, за кого проголосуют коллеги. В предыдущем созыве это была сначала Елена Бондаренко (помощница владельца AVS Group Валерия Савельева), а затем Ира Овчинникова — прежний руководитель думской фракции ЕР. Мэрия и Гурарий, по данным URA.RU, хотят отдать третью ставку переизбравшейся Бондаренко. Но заявки также направили Ксения Лещенко и Алексей Мещеряков из команды Вихарева. Один из источников агентства объяснил, что выдвижение Лещенко и Мещерякова — очевидно, не нуждающихся в деньгах (100-120 тысяч рублей) — имеет целью запустить обсуждение о том, чтобы эта третья ставка была «гуляющей», по очереди переходила от депутата к депутату в течение работы всего созыва. Так каждый народный избранник получал бы стаж муниципальной службы, пусть и незначительный. Косвенно эту версию подтвердил и Мещеряков. Он отметил, что сейчас учится в УрГЭУ по направлению «Государственное и муниципальное управление», и стаж ему «был бы полезен для дальнейшей карьеры». Решения пока нет. «У Орлова ситуация на контроле», — отметил информированный собеседник. Под конец работы прошлого созыва думы Орлов и его зам Марина Фадеева создали должность второго вице-спикера. Еще тогда поговаривали, что делается это для того, чтобы повысить интерес дружественной Орлову УГМК к участию в выборах: людям уровня Ильи Бондарева, гендиректора ООО «Агро-Актив» (принадлежит промышленнику Андрею Козицыну) быть рядовым депутатом неинтересно. Так и получилось: Бондарев в сентябре стал вторым вице-спикером. Правда, его функционал до сих пор не определен. И пока единственное, что Бондарев получил от своего депутатства, — возможность сдавать декларации на себя и жену. Желая изменить положение вещей, приступить к настоящей работе, он, как утверждает четвертый источник URA.RU во власти, предложил Гурарий распределить между ее двумя заместителями думские комиссии. Он, Бондарев, стал бы куратором самых ресурсных — по городскому хозяйству, бюджету, экономике и муниципальной собственности. А первый зам Гурарий Михаил Матвеев (ассоциируется с ГК «Ренова») следил бы за комиссиями по местному самоуправлению, образованию, соцзащите и безопасности жизнедеятельности. Похожее распределение действует в заксобрании. Задумка Бондарева содержала важное уточнение: вице-спикер может возвращать на доработку любое решение любой из курируемых им комиссий. Представленные в думе кланы выступили против — их влияние при таком раскладе существенно снижается. По одной версии, именно из-за этого Гурарий в последний момент отклонила запрос Бондарева. Согласно другой — спикер сама, без консультаций с кем-либо, посчитала задумку взрывоопасной. Опрошенные корреспондентом депутаты настаивают: хотя Орлов свое мнение уже высказал, конфликт не исчерпан, это будет один из главных сюжетов начала 2024-го. Получить комментарии самих Анны Гурарий и Ильи Бондарева к моменту публикации не удалось. Их ответы на вопросы агентства ожидаются.