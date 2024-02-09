На встрече с курганскими студентами Силуанов озвучил задачи Минфина РФ. Видео

Силуанов: бюджет не должен стать источником инфляции
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© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Силуанова. Курган
Министр Антон Силуанов приехал в Курган 9 февраля Фото:
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Глава Минфина Силуанов посетил Курган

Главная задача Министерства финансов в последние годы в том, чтобы найти ресурсы, но при этом не запустить инфляцию. Об этом глава министерства Антон Силуанов сообщил во время встречи со студентами в Курганском госуниверситете, передает корреспондент URA.RU.

«Задача [Министерства] финансов с 2022 года заключалась в том, чтобы, с одной стороны, найти ресурсы, а с другой, не допустить, чтобы бюджет стал источником инфляции. [Не допустить], чтобы инфляция съела все наши заработные платы, все наши деньги, обесценила», — заявил Силуанов.

Министр приехал в Курган 9 февраля. Помимо встречи со студентами, он вместе с губернатором Вадимом Шумковым осмотрел курганскую технику и посетит индустриальный парк. С 2019 года он курирует Курганскую область в сфере социально-экономического развития.

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Главная задача Министерства финансов в последние годы в том, чтобы найти ресурсы, но при этом не запустить инфляцию. Об этом глава министерства Антон Силуанов сообщил во время встречи со студентами в Курганском госуниверситете, передает корреспондент URA.RU. «Задача [Министерства] финансов с 2022 года заключалась в том, чтобы, с одной стороны, найти ресурсы, а с другой, не допустить, чтобы бюджет стал источником инфляции. [Не допустить], чтобы инфляция съела все наши заработные платы, все наши деньги, обесценила», — заявил Силуанов. Министр приехал в Курган 9 февраля. Помимо встречи со студентами, он вместе с губернатором Вадимом Шумковым осмотрел курганскую технику и посетит индустриальный парк. С 2019 года он курирует Курганскую область в сфере социально-экономического развития.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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