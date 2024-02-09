Главная задача Министерства финансов в последние годы в том, чтобы найти ресурсы, но при этом не запустить инфляцию. Об этом глава министерства Антон Силуанов сообщил во время встречи со студентами в Курганском госуниверситете, передает корреспондент URA.RU.
«Задача [Министерства] финансов с 2022 года заключалась в том, чтобы, с одной стороны, найти ресурсы, а с другой, не допустить, чтобы бюджет стал источником инфляции. [Не допустить], чтобы инфляция съела все наши заработные платы, все наши деньги, обесценила», — заявил Силуанов.
Министр приехал в Курган 9 февраля. Помимо встречи со студентами, он вместе с губернатором Вадимом Шумковым осмотрел курганскую технику и посетит индустриальный парк. С 2019 года он курирует Курганскую область в сфере социально-экономического развития.
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