На встрече с курганскими студентами Силуанов озвучил задачи Минфина РФ. Видео

Силуанов: бюджет не должен стать источником инфляции

09 февраля 2024 в 17:26 Размер текста - 17 +

Министр Антон Силуанов приехал в Курган 9 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Глава Минфина Силуанов посетил Курган Главная задача Министерства финансов в последние годы в том, чтобы найти ресурсы, но при этом не запустить инфляцию. Об этом глава министерства Антон Силуанов сообщил во время встречи со студентами в Курганском госуниверситете, передает корреспондент URA.RU. «Задача [Министерства] финансов с 2022 года заключалась в том, чтобы, с одной стороны, найти ресурсы, а с другой, не допустить, чтобы бюджет стал источником инфляции. [Не допустить], чтобы инфляция съела все наши заработные платы, все наши деньги, обесценила», — заявил Силуанов. Министр приехал в Курган 9 февраля. Помимо встречи со студентами, он вместе с губернатором Вадимом Шумковым осмотрел курганскую технику и посетит индустриальный парк. С 2019 года он курирует Курганскую область в сфере социально-экономического развития.

Главная задача Министерства финансов в последние годы в том, чтобы найти ресурсы, но при этом не запустить инфляцию. Об этом глава министерства Антон Силуанов сообщил во время встречи со студентами в Курганском госуниверситете, передает корреспондент URA.RU. «Задача [Министерства] финансов с 2022 года заключалась в том, чтобы, с одной стороны, найти ресурсы, а с другой, не допустить, чтобы бюджет стал источником инфляции. [Не допустить], чтобы инфляция съела все наши заработные платы, все наши деньги, обесценила», — заявил Силуанов. Министр приехал в Курган 9 февраля. Помимо встречи со студентами, он вместе с губернатором Вадимом Шумковым осмотрел курганскую технику и посетит индустриальный парк. С 2019 года он курирует Курганскую область в сфере социально-экономического развития.