Происшествия Криминал Свердловчанин купил 11 тысяч пачек сигарет и заработал уголовное дело 09 февраля 2024 в 11:13 Размер текста - 17 + Уголовное дело направлено в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила Фото: Анна Майорова © URA.RU Мужчина из Нижнего Тагила (Свердловская область) продавал контрафактные сигареты, из-за чего на него завели уголовное дело. Его уже передали в суд, сообщает прокуратура Свердловской области. «Прокуратура Пригородного района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере)», — заявило ведомство. По данным следователей, с января 2022 года по март 2023 года свердловчанин купил немаркированные табачные изделия на сумму свыше 1,7 млн рублей. Хранил он все это на складе в Нижнем Тагиле. Позже его поймали сотрудники правоохранительных органов, продукцию изъяли. «Согласно экспертному заключению, на некоторых пачках имелись специальные (акцизные) марки, однако по способу изготовления и наличию специальных средств защиты они не соответствовали образцам, изготовленным предприятием АО „Гознак“», — пояснили в прокуратуре. Ранее в одном из гаражных комплексов Екатеринбурга пресекли работу склада, в котором хранились тысячи пачек контрафактных сигарет. Владельцев нелицензированной продукции разыскивают. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Мужчина из Нижнего Тагила (Свердловская область) продавал контрафактные сигареты, из-за чего на него завели уголовное дело. Его уже передали в суд, сообщает прокуратура Свердловской области. «Прокуратура Пригородного района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере)», — заявило ведомство. По данным следователей, с января 2022 года по март 2023 года свердловчанин купил немаркированные табачные изделия на сумму свыше 1,7 млн рублей. Хранил он все это на складе в Нижнем Тагиле. Позже его поймали сотрудники правоохранительных органов, продукцию изъяли. «Согласно экспертному заключению, на некоторых пачках имелись специальные (акцизные) марки, однако по способу изготовления и наличию специальных средств защиты они не соответствовали образцам, изготовленным предприятием АО „Гознак“», — пояснили в прокуратуре. Ранее в одном из гаражных комплексов Екатеринбурга пресекли работу склада, в котором хранились тысячи пачек контрафактных сигарет. Владельцев нелицензированной продукции разыскивают. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям