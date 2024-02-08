В Челябинске 67-летняя женщина родила ребенка

Самой молодой маме в 2023 году — 15 лет
В Челябинске за 2023 год самой взрослой мамой стала 67-летняя женщина, которая выносила и родила ребенка. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Госкомитета по делам ЗАГС Челябинской области.
«Самой молодой маме, родившей детей в 2023 году в Челябинске — 15 лет. Самой возрастной маме — 67 лет», — уточнили в пресс-службе госорганизации.
Ранее URA.RU сообщало, что в 2023 году самой молодой мамой в Магнитогорске стала также 15-летняя девушка. Самой пожилой мамой в городе в прошлом году стала женщина 49 лет.
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