08 февраля 2024

В Челябинске 67-летняя женщина родила ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Самой молодой маме в 2023 году — 15 лет Фото:

В Челябинске за 2023 год самой взрослой мамой стала 67-летняя женщина, которая выносила и родила ребенка. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Госкомитета по делам ЗАГС Челябинской области.

«Самой молодой маме, родившей детей в 2023 году в Челябинске — 15 лет. Самой возрастной маме — 67 лет», — уточнили в пресс-службе госорганизации.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2023 году самой молодой мамой в Магнитогорске стала также 15-летняя девушка. Самой пожилой мамой в городе в прошлом году стала женщина 49 лет.

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В Челябинске за 2023 год самой взрослой мамой стала 67-летняя женщина, которая выносила и родила ребенка. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Госкомитета по делам ЗАГС Челябинской области. «Самой молодой маме, родившей детей в 2023 году в Челябинске — 15 лет. Самой возрастной маме — 67 лет», — уточнили в пресс-службе госорганизации. Ранее URA.RU сообщало, что в 2023 году самой молодой мамой в Магнитогорске стала также 15-летняя девушка. Самой пожилой мамой в городе в прошлом году стала женщина 49 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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