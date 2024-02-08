08 февраля 2024

Жители Куеды остались без воды из-за масштабного пожара

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар оставил жителей Куеды без воды Фото:
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В Пермском крае загорелись дома из-за взрыва газопровода

Поселок Куеда Пермского края остался без воды после масштабного пожара на газопроводе, произошедшего 8 февраля. Огонь повредил линию электропередач, которая питала основную водонапорную скважину. Об этом URA.RU рассказал глава Куединского округа Флорид Бадтрдинов.

«От пожара пострадала ЛЭП, которая питает скважину. В данный момент мы отключили скважину, которая питала Куеду водой. Мы подключили дополнительные скважины, но потребуется некоторое время для наполнения их водой, поскольку пожарные брали много воды для борьбы с огнем. Одновременно занимаемся восстановлением линии электропередач. Объявление для жителей о том, где можно брать воду, мы дали», — сказал Бадтрдинов. Он также добавил, что ремонтная бригада готова приступить к устранению аварии, как только следователи, которые сейчас находятся на месте ЧП, «дадут на это добро».

Пожар на магистральном газопроводе произошел вечером накануне. Огонь уничтожил несколько домов и надворные постройки. В результате ЧП пострадали восемь человек, в том числе, двое детей. Двое пострадавших находятся в Перми, их состояние оценивается медиками, как тяжелое. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Поселок Куеда Пермского края остался без воды после масштабного пожара на газопроводе, произошедшего 8 февраля. Огонь повредил линию электропередач, которая питала основную водонапорную скважину. Об этом URA.RU рассказал глава Куединского округа Флорид Бадтрдинов. «От пожара пострадала ЛЭП, которая питает скважину. В данный момент мы отключили скважину, которая питала Куеду водой. Мы подключили дополнительные скважины, но потребуется некоторое время для наполнения их водой, поскольку пожарные брали много воды для борьбы с огнем. Одновременно занимаемся восстановлением линии электропередач. Объявление для жителей о том, где можно брать воду, мы дали», — сказал Бадтрдинов. Он также добавил, что ремонтная бригада готова приступить к устранению аварии, как только следователи, которые сейчас находятся на месте ЧП, «дадут на это добро». Пожар на магистральном газопроводе произошел вечером накануне. Огонь уничтожил несколько домов и надворные постройки. В результате ЧП пострадали восемь человек, в том числе, двое детей. Двое пострадавших находятся в Перми, их состояние оценивается медиками, как тяжелое. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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