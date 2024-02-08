08 февраля 2024

Прокуратура начала проверку из-за масштабного пожара в Куеде

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего замглавы администрации города Нелюбина Андрея. Курган, прокурор, обвинение, судебное заседание
Прокуратура проверит ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту пожара в Куеде Фото:
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В Пермском крае загорелись дома из-за взрыва газопровода

В Куеде Пермского края прокуратура проводит проверку в связи с масштабным пожаром на газопроводе. Информация приводится в telegram-канале краевой прокуратуры.

«Прокуратура Куединского округа организовала проверку в связи с пожаром в д. Солодовка. В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит требования пожарной и технической безопасности при эксплуатации опасных промышленных объектов, в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказано в сообщении надзорного ведомства.

Поздно вечером 8 февраля на магистральном газопроводе произошло возгорание транспортируемого газа. В результате пострадали несколько жилых домов, а также надворные постройки. Ожоги различной степени тяжести получили местные жители, в том числе дети. Двое пострадавших направлены в ожоговый центр пермской больницы имени Гринберга. Их состояние оценивается медиками как тяжелое.

По факту ЧП возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах). Ход его расследования находится на контроле прокуратуры. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что пострадавшим в результате пожара будет выплачена материальная компенсация.

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В Куеде Пермского края прокуратура проводит проверку в связи с масштабным пожаром на газопроводе. Информация приводится в telegram-канале краевой прокуратуры. «Прокуратура Куединского округа организовала проверку в связи с пожаром в д. Солодовка. В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит требования пожарной и технической безопасности при эксплуатации опасных промышленных объектов, в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказано в сообщении надзорного ведомства. Поздно вечером 8 февраля на магистральном газопроводе произошло возгорание транспортируемого газа. В результате пострадали несколько жилых домов, а также надворные постройки. Ожоги различной степени тяжести получили местные жители, в том числе дети. Двое пострадавших направлены в ожоговый центр пермской больницы имени Гринберга. Их состояние оценивается медиками как тяжелое. По факту ЧП возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах). Ход его расследования находится на контроле прокуратуры. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что пострадавшим в результате пожара будет выплачена материальная компенсация.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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