Происшествия Пожары Прокуратура начала проверку из-за масштабного пожара в Куеде 09 февраля 2024 в 10:34 Размер текста - 17 + Прокуратура проверит ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту пожара в Куеде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Пермском крае загорелись дома из-за взрыва газопровода В Куеде Пермского края прокуратура проводит проверку в связи с масштабным пожаром на газопроводе. Информация приводится в telegram-канале краевой прокуратуры. «Прокуратура Куединского округа организовала проверку в связи с пожаром в д. Солодовка. В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит требования пожарной и технической безопасности при эксплуатации опасных промышленных объектов, в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказано в сообщении надзорного ведомства. Поздно вечером 8 февраля на магистральном газопроводе произошло возгорание транспортируемого газа. В результате пострадали несколько жилых домов, а также надворные постройки. Ожоги различной степени тяжести получили местные жители, в том числе дети. Двое пострадавших направлены в ожоговый центр пермской больницы имени Гринберга. Их состояние оценивается медиками как тяжелое. По факту ЧП возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах). Ход его расследования находится на контроле прокуратуры. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что пострадавшим в результате пожара будет выплачена материальная компенсация. В Куеде Пермского края прокуратура проводит проверку в связи с масштабным пожаром на газопроводе. Информация приводится в telegram-канале краевой прокуратуры. «Прокуратура Куединского округа организовала проверку в связи с пожаром в д. Солодовка. В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит требования пожарной и технической безопасности при эксплуатации опасных промышленных объектов, в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказано в сообщении надзорного ведомства. Поздно вечером 8 февраля на магистральном газопроводе произошло возгорание транспортируемого газа. В результате пострадали несколько жилых домов, а также надворные постройки. Ожоги различной степени тяжести получили местные жители, в том числе дети. Двое пострадавших направлены в ожоговый центр пермской больницы имени Гринберга. Их состояние оценивается медиками как тяжелое. По факту ЧП возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах). Ход его расследования находится на контроле прокуратуры. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что пострадавшим в результате пожара будет выплачена материальная компенсация. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям