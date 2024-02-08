Прокуратура начала проверку из-за масштабного пожара в Куеде

В Куеде Пермского края прокуратура проводит проверку в связи с масштабным пожаром на газопроводе. Информация приводится в telegram-канале краевой прокуратуры.
«Прокуратура Куединского округа организовала проверку в связи с пожаром в д. Солодовка. В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит требования пожарной и технической безопасности при эксплуатации опасных промышленных объектов, в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказано в сообщении надзорного ведомства.
Поздно вечером 8 февраля на магистральном газопроводе произошло возгорание транспортируемого газа. В результате пострадали несколько жилых домов, а также надворные постройки. Ожоги различной степени тяжести получили местные жители, в том числе дети. Двое пострадавших направлены в ожоговый центр пермской больницы имени Гринберга. Их состояние оценивается медиками как тяжелое.
По факту ЧП возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах). Ход его расследования находится на контроле прокуратуры. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что пострадавшим в результате пожара будет выплачена материальная компенсация.
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.