Губернатор ЯНАО Артюхов поздравил работников гражданской авиации

Дмитрий Артюхов поблагодарил сотрудников гражданской авиации за труд Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 9 февраля поздравил представителей отрасли с Днем гражданской авиации. Как сообщили в пресс-службе правительства, он отметил важность профессионалов и их труда в этой сфере.

«Гражданская авиация играет огромную роль в социально-экономическом развитии Ямала. Во многом благодаря авиации началось освоение северных территорий. Мы все гордимся мужеством и мастерством ветеранов отрасли. Пилоты, бортпроводники, инженеры, работники аэропортов и многие другие ответственно исполняют свои профессиональные задачи. Искренне благодарю вас за труд, который так важен для нашего общего благополучия», — цитирует пресс-служба главу региона.

Артюхов также отметил, что в округе надежное и безопасное авиасообщение. Для этого создается современная инфраструктура, расширяется география полетов. Кроме того, субсидируются межмуниципальные и межрегиональные рейсы.

По данным правительства, сегодня в авиации Ямала трудятся больше 5,5 тысячи человек. В суровых климатических условиях летчики перевозят пассажиров, доставляют продукты, медикаменты и важный груз. Каждый полет — это труд огромного количества специалистов на земле и в воздухе.

Ранее URA.RU сообщало, что из ЯНАО вдвое увеличилось количество регулярных авиарейсов на юг. Жители округа смогут чаще летать летом в Сочи, Минеральные воды, Республику Алтай.