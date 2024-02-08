08 февраля 2024

Губернатор пообещал провести интернет в тюменскую глубинку

В тюменских деревнях появятся вышки 4G
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Моора. Тюмень , моор александр
По поручению губернатора, интернет появится в селах и деревнях до конца года Фото:

Губернатор Александр Моор пообещал до конца года провести интернет в деревнях и селах Тюменской области. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале.

«Еще в 21 населенном пункте Тюменской области в этом году появится мобильная связь стандарта 4G и высокоскоростной Интернет. Сельские жители получат доступ к цифровым сервисам, без которых в наши дни невозможно представить комфортную жизнь», — сообщил Моор.

Оснащение проходит в рамках программы «Устранение цифрового неравенства 2.0», которая входит в нацпроект «Цифровая экономика Российской Федерации». Моор отмечает, что благодаря развитию цифровых технологий повышается качество жизни горожан и открываются новые возможности в здравоохранении, культуре и образовании.

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Губернатор Александр Моор пообещал до конца года провести интернет в деревнях и селах Тюменской области. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале. «Еще в 21 населенном пункте Тюменской области в этом году появится мобильная связь стандарта 4G и высокоскоростной Интернет. Сельские жители получат доступ к цифровым сервисам, без которых в наши дни невозможно представить комфортную жизнь», — сообщил Моор. Оснащение проходит в рамках программы «Устранение цифрового неравенства 2.0», которая входит в нацпроект «Цифровая экономика Российской Федерации». Моор отмечает, что благодаря развитию цифровых технологий повышается качество жизни горожан и открываются новые возможности в здравоохранении, культуре и образовании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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