Губернатор пообещал провести интернет в тюменскую глубинку

В тюменских деревнях появятся вышки 4G

09 февраля 2024 в 12:23 Размер текста - 17 +

По поручению губернатора, интернет появится в селах и деревнях до конца года Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Александр Моор пообещал до конца года провести интернет в деревнях и селах Тюменской области. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале. «Еще в 21 населенном пункте Тюменской области в этом году появится мобильная связь стандарта 4G и высокоскоростной Интернет. Сельские жители получат доступ к цифровым сервисам, без которых в наши дни невозможно представить комфортную жизнь», — сообщил Моор. Оснащение проходит в рамках программы «Устранение цифрового неравенства 2.0», которая входит в нацпроект «Цифровая экономика Российской Федерации». Моор отмечает, что благодаря развитию цифровых технологий повышается качество жизни горожан и открываются новые возможности в здравоохранении, культуре и образовании.

Губернатор Александр Моор пообещал до конца года провести интернет в деревнях и селах Тюменской области. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале. «Еще в 21 населенном пункте Тюменской области в этом году появится мобильная связь стандарта 4G и высокоскоростной Интернет. Сельские жители получат доступ к цифровым сервисам, без которых в наши дни невозможно представить комфортную жизнь», — сообщил Моор. Оснащение проходит в рамках программы «Устранение цифрового неравенства 2.0», которая входит в нацпроект «Цифровая экономика Российской Федерации». Моор отмечает, что благодаря развитию цифровых технологий повышается качество жизни горожан и открываются новые возможности в здравоохранении, культуре и образовании.