Губернатор пообещал провести интернет в тюменскую глубинку

Губернатор Александр Моор пообещал до конца года провести интернет в деревнях и селах Тюменской области. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале.
«Еще в 21 населенном пункте Тюменской области в этом году появится мобильная связь стандарта 4G и высокоскоростной Интернет. Сельские жители получат доступ к цифровым сервисам, без которых в наши дни невозможно представить комфортную жизнь», — сообщил Моор.
Оснащение проходит в рамках программы «Устранение цифрового неравенства 2.0», которая входит в нацпроект «Цифровая экономика Российской Федерации». Моор отмечает, что благодаря развитию цифровых технологий повышается качество жизни горожан и открываются новые возможности в здравоохранении, культуре и образовании.
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