Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер показала свадебные фотографии

Актриса из Перми Зоя Бербер, которая известная по роли Леры в сериале «Реальные пацаны», опубликовала фотографии со своей свадьбы с Максимом Белобородовым. Церемония бракосочетания состоялась 7 февраля московском концертном зале «Барвиха Luxury Village», сообщила артистка в своих социальных сетях.
«Да! Мы сделали это! Муж и жена. Пусть этот день будет началом прекрасной и неповторимой истории», — написала Бербер. Она добавила, что свадьба была очень красивой. Именно о таком празднике мечтала актриса.
О свадьбе Бербер и Белобородова стало известно в ноябре 2023 года. Актеры сообщили об этом в своих социальных сетях. В январе 2024 года Бербер опубликовала фотографии, где видно, что пара ждет ребенка.
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.