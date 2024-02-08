08 февраля 2024

Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер показала свадебные фотографии

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Зоя Бербер на премьере фильма «Счастья! Здоровья!». Пермь, бербер зоя
Свадьбу сыграли в Москве Фото:

Актриса из Перми Зоя Бербер, которая известная по роли Леры в сериале «Реальные пацаны», опубликовала фотографии со своей свадьбы с Максимом Белобородовым. Церемония бракосочетания состоялась 7 февраля московском концертном зале «Барвиха Luxury Village», сообщила артистка в своих социальных сетях.

«Да! Мы сделали это! Муж и жена. Пусть этот день будет началом прекрасной и неповторимой истории», — написала Бербер. Она добавила, что свадьба была очень красивой. Именно о таком празднике мечтала актриса.

О свадьбе Бербер и Белобородова стало известно в ноябре 2023 года. Актеры сообщили об этом в своих социальных сетях. В январе 2024 года Бербер опубликовала фотографии, где видно, что пара ждет ребенка.

Актеры расписались 7 февраля
Актеры расписались 7 февраля
Бербер очень понравился праздник
Бербер очень понравился праздник

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Актриса из Перми Зоя Бербер, которая известная по роли Леры в сериале «Реальные пацаны», опубликовала фотографии со своей свадьбы с Максимом Белобородовым. Церемония бракосочетания состоялась 7 февраля московском концертном зале «Барвиха Luxury Village», сообщила артистка в своих социальных сетях. «Да! Мы сделали это! Муж и жена. Пусть этот день будет началом прекрасной и неповторимой истории», — написала Бербер. Она добавила, что свадьба была очень красивой. Именно о таком празднике мечтала актриса. О свадьбе Бербер и Белобородова стало известно в ноябре 2023 года. Актеры сообщили об этом в своих социальных сетях. В январе 2024 года Бербер опубликовала фотографии, где видно, что пара ждет ребенка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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