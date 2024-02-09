Илон Маск согласился с Путиным, признав ошибку США. Скрин

Маск заявил, что США переусердствовали, превратив доллар в оружие

09 февраля 2024 в 13:21 Размер текста - 17 +

Илон Маск согласился с Владимиром Путиным в ошибке США Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley новость из сюжета Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону США переусердствовали, начав использовать доллар в качестве оружия. Об этом заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск. Таким образом он согласился с президентом РФ Владимиром Путиным, который утвердил, что грубейшая стратегическая ошибка США заключалась в использовании доллара в качестве инструмента для борьбы на мировой арене. «Мы переусердствовали, превратив доллар в оружие», — написал Маск в соцсети X. Он добавил, что это было глупым шагом. Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В нем он заявил, что одна из грубейших стратегических ошибок политического руководства Штатов — использование доллара в качестве инструмента внешнеполитической борьбы. По его словам, после определенных действий Вашингтона валютные резервы стали сокращаться. О чем еще говорили Путин и Карслон — в сюжете URA.RU.

США переусердствовали, начав использовать доллар в качестве оружия. Об этом заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск. Таким образом он согласился с президентом РФ Владимиром Путиным, который утвердил, что грубейшая стратегическая ошибка США заключалась в использовании доллара в качестве инструмента для борьбы на мировой арене. «Мы переусердствовали, превратив доллар в оружие», — написал Маск в соцсети X. Он добавил, что это было глупым шагом. Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В нем он заявил, что одна из грубейших стратегических ошибок политического руководства Штатов — использование доллара в качестве инструмента внешнеполитической борьбы. По его словам, после определенных действий Вашингтона валютные резервы стали сокращаться. О чем еще говорили Путин и Карслон — в сюжете URA.RU.