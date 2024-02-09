США переусердствовали, начав использовать доллар в качестве оружия. Об этом заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск. Таким образом он согласился с президентом РФ Владимиром Путиным, который утвердил, что грубейшая стратегическая ошибка США заключалась в использовании доллара в качестве инструмента для борьбы на мировой арене.
«Мы переусердствовали, превратив доллар в оружие», — написал Маск в соцсети X. Он добавил, что это было глупым шагом.
Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В нем он заявил, что одна из грубейших стратегических ошибок политического руководства Штатов — использование доллара в качестве инструмента внешнеполитической борьбы. По его словам, после определенных действий Вашингтона валютные резервы стали сокращаться. О чем еще говорили Путин и Карслон — в сюжете URA.RU.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.