Илон Маск согласился с Путиным, признав ошибку США. Скрин

Маск заявил, что США переусердствовали, превратив доллар в оружие
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Илон Маск согласился с Владимиром Путиным в ошибке США Фото:
новость из сюжета
Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону

США переусердствовали, начав использовать доллар в качестве оружия. Об этом заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск. Таким образом он согласился с президентом РФ Владимиром Путиным, который утвердил, что грубейшая стратегическая ошибка США заключалась в использовании доллара в качестве инструмента для борьбы на мировой арене.

«Мы переусердствовали, превратив доллар в оружие», — написал Маск в соцсети X. Он добавил, что это было глупым шагом.

Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В нем он заявил, что одна из грубейших стратегических ошибок политического руководства Штатов — использование доллара в качестве инструмента внешнеполитической борьбы. По его словам, после определенных действий Вашингтона валютные резервы стали сокращаться. О чем еще говорили Путин и Карслон — в сюжете URA.RU.

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США переусердствовали, начав использовать доллар в качестве оружия. Об этом заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск. Таким образом он согласился с президентом РФ Владимиром Путиным, который утвердил, что грубейшая стратегическая ошибка США заключалась в использовании доллара в качестве инструмента для борьбы на мировой арене. «Мы переусердствовали, превратив доллар в оружие», — написал Маск в соцсети X. Он добавил, что это было глупым шагом. Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В нем он заявил, что одна из грубейших стратегических ошибок политического руководства Штатов — использование доллара в качестве инструмента внешнеполитической борьбы. По его словам, после определенных действий Вашингтона валютные резервы стали сокращаться. О чем еще говорили Путин и Карслон — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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