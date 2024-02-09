Сколько получил на руки челябинец, отдавший часть выигрыша в лотерею теще

«Столото»: после вычета налогов челябинец получил 35 из 42 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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После вычета налога челябинец получил 35 млн 664 тысячи рублей Фото:

Житель Челябинской области Вячеслав Б., выигравший в лотерею почти 42 млн рублей, получил на руки 35,6 млн рублей после вычета налога. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».

«Налог на выигрыш в 41 840 280 рублей составила 6 176 042 рубля. Сумма, которую получит победитель, за вычетом налога составила 35 664 238 рублей», — сообщили URA.RU в «Столото».

Вячеслав Б. купил на выигранные деньги две квартиры и автомобиль, а матери и теще подарил по миллиону рублей. Сообщение о выигрыше исправило плохое настроение счастливчика. Однако мужчина отметил, что его реакция не была бурной.

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Житель Челябинской области Вячеслав Б., выигравший в лотерею почти 42 млн рублей, получил на руки 35,6 млн рублей после вычета налога. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». «Налог на выигрыш в 41 840 280 рублей составила 6 176 042 рубля. Сумма, которую получит победитель, за вычетом налога составила 35 664 238 рублей», — сообщили URA.RU в «Столото». Вячеслав Б. купил на выигранные деньги две квартиры и автомобиль, а матери и теще подарил по миллиону рублей. Сообщение о выигрыше исправило плохое настроение счастливчика. Однако мужчина отметил, что его реакция не была бурной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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