Сколько получил на руки челябинец, отдавший часть выигрыша в лотерею теще

«Столото»: после вычета налогов челябинец получил 35 из 42 млн рублей

После вычета налога челябинец получил 35 млн 664 тысячи рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Житель Челябинской области Вячеслав Б., выигравший в лотерею почти 42 млн рублей, получил на руки 35,6 млн рублей после вычета налога. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».

«Налог на выигрыш в 41 840 280 рублей составила 6 176 042 рубля. Сумма, которую получит победитель, за вычетом налога составила 35 664 238 рублей», — сообщили URA.RU в «Столото».

Вячеслав Б. купил на выигранные деньги две квартиры и автомобиль, а матери и теще подарил по миллиону рублей. Сообщение о выигрыше исправило плохое настроение счастливчика. Однако мужчина отметил, что его реакция не была бурной.