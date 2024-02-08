Стал известен владелец газопровода в Куеде, где случилось масштабное ЧП

Газопровод в Куеде Пермского края, где 8 февраля произошел пожар, принадлежит компании «Лукойл». Сейчас представители компании занимаются выяснением обстоятельство произошедшего в составе специально созданной комиссии.
«Участок газопровода [в Куеде], на котором случилось ЧП 8 февраля, принадлежит компании „Лукойл“», — пишет Properm.ru. В компании не стали комментировать происшествие до окончания работы спецкомиссии, уточняет СМИ.
Факельное горение внутрипромыслового газопровода произошло около 22 часов 8 февраля. Огнем были уничтожены несколько домов и нежилых строений. В результате ЧП пострадали восемь человек, в том числе, двое детей. Двое пострадавших (мужчина и женщина) сейчас находятся в ожоговом отделении больницы им Гринберга в Перми. Причины произошедшего сейчас устанавливаются.
Следственные органы СУ СК по Пермскому краю возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах (217 УК РФ). Ход расследования дела находится на контроле прокуратуры. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин пообещал, что пострадавшим в результате пожара, будет оказана материальная помощь.
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