08 февраля 2024

Стал известен владелец газопровода в Куеде, где случилось масштабное ЧП

Газопровод в Куеде, где произошло масштабное ЧП, принадлежит «Лукойлу»
© Служба новостей «URA.RU»
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Собственником газопровода в Куеде, где случился пожар, является «Лукойл» Фото:
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В Пермском крае загорелись дома из-за взрыва газопровода

Газопровод в Куеде Пермского края, где 8 февраля произошел пожар, принадлежит компании «Лукойл». Сейчас представители компании занимаются выяснением обстоятельство произошедшего в составе специально созданной комиссии.

«Участок газопровода [в Куеде], на котором случилось ЧП 8 февраля, принадлежит компании „Лукойл“», — пишет Properm.ru. В компании не стали комментировать происшествие до окончания работы спецкомиссии, уточняет СМИ.

Факельное горение внутрипромыслового газопровода произошло около 22 часов 8 февраля. Огнем были уничтожены несколько домов и нежилых строений. В результате ЧП пострадали восемь человек, в том числе, двое детей. Двое пострадавших (мужчина и женщина) сейчас находятся в ожоговом отделении больницы им Гринберга в Перми. Причины произошедшего сейчас устанавливаются.

Следственные органы СУ СК по Пермскому краю возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах (217 УК РФ). Ход расследования дела находится на контроле прокуратуры. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин пообещал, что пострадавшим в результате пожара, будет оказана материальная помощь.

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Газопровод в Куеде Пермского края, где 8 февраля произошел пожар, принадлежит компании «Лукойл». Сейчас представители компании занимаются выяснением обстоятельство произошедшего в составе специально созданной комиссии. «Участок газопровода [в Куеде], на котором случилось ЧП 8 февраля, принадлежит компании „Лукойл“», — пишет Properm.ru. В компании не стали комментировать происшествие до окончания работы спецкомиссии, уточняет СМИ. Факельное горение внутрипромыслового газопровода произошло около 22 часов 8 февраля. Огнем были уничтожены несколько домов и нежилых строений. В результате ЧП пострадали восемь человек, в том числе, двое детей. Двое пострадавших (мужчина и женщина) сейчас находятся в ожоговом отделении больницы им Гринберга в Перми. Причины произошедшего сейчас устанавливаются. Следственные органы СУ СК по Пермскому краю возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах (217 УК РФ). Ход расследования дела находится на контроле прокуратуры. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин пообещал, что пострадавшим в результате пожара, будет оказана материальная помощь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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