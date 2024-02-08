Зампредседателя курганского суда Алексеев собирается уйти в отставку

Заместитель председателя Арбитражного суда Курганской области Роман Алексеев подал заявление об отставке. Такая информация появилась на сайте Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ.
«Рассмотреть заявление Алексеева Романа Николаевича о прекращении его полномочий судьи, заместителя председателя Арбитражного суда Курганской области», — говорится в предварительной повестке заседаний ВККС. Срок действия его полномочий заканчивается 2 апреля.
В арбитражном суде редакции пояснили, что заявление зампредседателя действительно было подано в связи с окончанием срока его полномочий. В настоящее время Алексеев продолжает исполнять свои обязанности. О результатах рассмотрения ВККС заявления зампредседателя курганского арбитражного суда пока неизвестно.
Алексеев трудится в арбитражном суде с 2001 года, рассматривает дела в качестве судьи более 22 лет. На должность зампредседателя суда 51-летний курганец был назначен в 2018 году указом президента РФ Владимира Путина.
Ранее URA.RU сообщало, что председатель курганского облсуда Андрей Роот проводил в отставку опытного судью. Для Светланы Андреевой, посвятившей в юриспруденции 30 лет, устроили торжественные проводы.
Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.