08 февраля 2024

Зампредседателя курганского суда Алексеев собирается уйти в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, арбитражный суд, арбитражный суд курганской области
Зампредседателя курганского суда подал заявление об отставке Фото:

Заместитель председателя Арбитражного суда Курганской области Роман Алексеев подал заявление об отставке. Такая информация появилась на сайте Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ.

«Рассмотреть заявление Алексеева Романа Николаевича о прекращении его полномочий судьи, заместителя председателя Арбитражного суда Курганской области», — говорится в предварительной повестке заседаний ВККС. Срок действия его полномочий заканчивается 2 апреля.

В арбитражном суде редакции пояснили, что заявление зампредседателя действительно было подано в связи с окончанием срока его полномочий. В настоящее время Алексеев продолжает исполнять свои обязанности. О результатах рассмотрения ВККС заявления зампредседателя курганского арбитражного суда пока неизвестно.

Алексеев трудится в арбитражном суде с 2001 года, рассматривает дела в качестве судьи более 22 лет. На должность зампредседателя суда 51-летний курганец был назначен в 2018 году указом президента РФ Владимира Путина.

Ранее URA.RU сообщало, что председатель курганского облсуда Андрей Роот проводил в отставку опытного судью. Для Светланы Андреевой, посвятившей в юриспруденции 30 лет, устроили торжественные проводы.

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Заместитель председателя Арбитражного суда Курганской области Роман Алексеев подал заявление об отставке. Такая информация появилась на сайте Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ. «Рассмотреть заявление Алексеева Романа Николаевича о прекращении его полномочий судьи, заместителя председателя Арбитражного суда Курганской области», — говорится в предварительной повестке заседаний ВККС. Срок действия его полномочий заканчивается 2 апреля. В арбитражном суде редакции пояснили, что заявление зампредседателя действительно было подано в связи с окончанием срока его полномочий. В настоящее время Алексеев продолжает исполнять свои обязанности. О результатах рассмотрения ВККС заявления зампредседателя курганского арбитражного суда пока неизвестно. Алексеев трудится в арбитражном суде с 2001 года, рассматривает дела в качестве судьи более 22 лет. На должность зампредседателя суда 51-летний курганец был назначен в 2018 году указом президента РФ Владимира Путина. Ранее URA.RU сообщало, что председатель курганского облсуда Андрей Роот проводил в отставку опытного судью. Для Светланы Андреевой, посвятившей в юриспруденции 30 лет, устроили торжественные проводы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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