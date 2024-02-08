Тюменская УК банкротит конкурента

Тюменская УК «Алма» банкротит УК «Авагнард» из-за долга в 1,4 млн рублей

09 февраля 2024 в 14:13 Размер текста - 17 +

Спор возник из-за того, что УК «Авангард» не выполнила финансовые обязательства Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменская управляющая компания «Алма» пытается банкротить коллегу по цеху — управляющую компанию «Авангард» — из-за долга в 1,4 млн рублей. О наличии иска сообщает информационная система «Электронное правосудие». «Иск А70-2449/2024, зарегистрирован в арбитражном суде Тюменской области. Истец — ООО УК „Алма“, ответчик — ООО УК „Авангард“. Суть обращения — иск о банкротстве. Иск зарегистрирован, но пока не поступил в работу», — сообщает электронная картотека арбитражных дел. По данным системы СБИС, «Авангард» задолжал истцу 1,4 млн рублей. Поясняется, что долг возник из-за неисполнения ответчиком финансовых обязательств. Кроме того, у «Авангарда» есть и другие финансовые иски: СБИС сообщает, что общая сумма долгов компании по исполнительным листам превышает 5,95 млн рублей. Также известно, что у компании нет основных средств и отсутствует возможность получения кредита. По данным рейтинга управляющих компаний, УК «Алма» занимает 147 место из 245 и имеет 35 баллов из 85 возможных. По данным официального сайта компании, под ее управлением находится 14 домов. «Авангард» управляет 10 домами, а в рейтинге управляющих компаний региона отсутствует. Ранее URA.RU рассказало, что с начала года в Тюмени уже успело произойти одно громкое банкротство. Суд после долгих разбирательств признал несостоятельной компанию «Энки Строй», которая входит в строительный дивизион холдинга «АРСИБ». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменская управляющая компания «Алма» пытается банкротить коллегу по цеху — управляющую компанию «Авангард» — из-за долга в 1,4 млн рублей. О наличии иска сообщает информационная система «Электронное правосудие». «Иск А70-2449/2024, зарегистрирован в арбитражном суде Тюменской области. Истец — ООО УК „Алма“, ответчик — ООО УК „Авангард“. Суть обращения — иск о банкротстве. Иск зарегистрирован, но пока не поступил в работу», — сообщает электронная картотека арбитражных дел. По данным системы СБИС, «Авангард» задолжал истцу 1,4 млн рублей. Поясняется, что долг возник из-за неисполнения ответчиком финансовых обязательств. Кроме того, у «Авангарда» есть и другие финансовые иски: СБИС сообщает, что общая сумма долгов компании по исполнительным листам превышает 5,95 млн рублей. Также известно, что у компании нет основных средств и отсутствует возможность получения кредита. По данным рейтинга управляющих компаний, УК «Алма» занимает 147 место из 245 и имеет 35 баллов из 85 возможных. По данным официального сайта компании, под ее управлением находится 14 домов. «Авангард» управляет 10 домами, а в рейтинге управляющих компаний региона отсутствует. Ранее URA.RU рассказало, что с начала года в Тюмени уже успело произойти одно громкое банкротство. Суд после долгих разбирательств признал несостоятельной компанию «Энки Строй», которая входит в строительный дивизион холдинга «АРСИБ».