Власти Куеды обратились за помощью жителей после ЧП на газопроводе

Администрация Куединского муниципального округа объявили сбор денег для пострадавших в результате ЧП на газопроводе, произошедшего 8 февраля. По информации властей, деньги необходимы на приобретение вещей для погорельцев и восстановления документов. Объявление размещено на официальной странице муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».
«Объявляется сбор денежных средств на приобретение одежды и для восстановления документов пострадавшим в результате пожара», — сообщает администрация Куединского округа. Номер телефона, на который принимаются денежные средства, указан на странице муниципалитета в соцсети. Также для погорельцев принимаются предметы первой необходимости, постельное белье, посуда, продукты питания и бытовая техника.
В результате ЧП на магистральном газопроводе пострадали восемь человек, в том числе, двое детей. Двое пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в Пермь. Огонь также уничтожил жилые дома и несколько надворных построек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах). Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин пообещал оказать материальную помощь пострадавшим в результате пожара.
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