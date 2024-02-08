08 февраля 2024

Власти Куеды обратились за помощью жителей после ЧП на газопроводе

В Куеде пострадавшим в результате пожара объявили о сборе помощи
© Служба новостей «URA.RU»
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Гуманитарная помощь беженцам. Курган, гуманитарная помощь, вещи для пострадавших, вещи для беженцев
Погорельцам необходимо купить вещи и восстановить документы Фото:
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В Пермском крае загорелись дома из-за взрыва газопровода

Администрация Куединского муниципального округа объявили сбор денег для пострадавших в результате ЧП на газопроводе, произошедшего 8 февраля. По информации властей, деньги необходимы на приобретение вещей для погорельцев и восстановления документов. Объявление размещено на официальной странице муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Объявляется сбор денежных средств на приобретение одежды и для восстановления документов пострадавшим в результате пожара», — сообщает администрация Куединского округа. Номер телефона, на который принимаются денежные средства, указан на странице муниципалитета в соцсети. Также для погорельцев принимаются предметы первой необходимости, постельное белье, посуда, продукты питания и бытовая техника.

В результате ЧП на магистральном газопроводе пострадали восемь человек, в том числе, двое детей. Двое пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в Пермь. Огонь также уничтожил жилые дома и несколько надворных построек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах). Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин пообещал оказать материальную помощь пострадавшим в результате пожара.

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Администрация Куединского муниципального округа объявили сбор денег для пострадавших в результате ЧП на газопроводе, произошедшего 8 февраля. По информации властей, деньги необходимы на приобретение вещей для погорельцев и восстановления документов. Объявление размещено на официальной странице муниципалитета в соцсети «ВКонтакте». «Объявляется сбор денежных средств на приобретение одежды и для восстановления документов пострадавшим в результате пожара», — сообщает администрация Куединского округа. Номер телефона, на который принимаются денежные средства, указан на странице муниципалитета в соцсети. Также для погорельцев принимаются предметы первой необходимости, постельное белье, посуда, продукты питания и бытовая техника. В результате ЧП на магистральном газопроводе пострадали восемь человек, в том числе, двое детей. Двое пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в Пермь. Огонь также уничтожил жилые дома и несколько надворных построек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах). Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин пообещал оказать материальную помощь пострадавшим в результате пожара.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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